МИНСК, 28 окт — Sputnik. Фильм российского офиса компании Disney "Последний богатырь" получил в целом положительные отзывы зрителей и уверенно идет по кассовым сборам.

"Последний богатырь" — фэнтези-фильм студий Disney и Yellow, Black & White. В центре сюжета — традиционные русские сказки о Бабе Яге, богатырях и Кощее Бессмертном, а главным героем в "Последнем богатыре" оказывается молодой человек из наших дней.



© Sputnik/ Евгения Новоженина Съемки фильма "Последний богатырь"

Уже в премьерный день "Последний богатырь" получил в основном положительные отзывы зрителей и кинокритиков. Многие признают недостатки фильма, однако высоко оценивают то, что впервые снята русская сказка для широкого круга зрителей.

Отмечают отдельно и юмор в "Последнем богатыре" — критики пишут, что фильм издевается над многими клише жанра, а интересно его смотреть будет как взрослым, так и детям.



© Sputnik/ Евгения Новоженина Съемки фильма "Последний богатырь"

По кассовым сборам фильм "Последний богатырь" показывает также хорошие результаты. По итогам первого дня фэнтези-лента обошла по заработанной сумме "Матильду". Впрочем, итоговые цифры будут известны лишь в начале следующей недели.