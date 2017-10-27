МИНСК, 28 окт — Sputnik. Фильм российского режиссера Алексея Учителя "Матильда", рассказывающий о любви будущего императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской, за первые дня проката собрал 69 миллионов российских рублей (около 1,2 миллиона долларов).

Премьера скандального фильма состоялась в Беларуси 26 октября. До выхода в прокат картина стала предметом общественного конфликта. Специальная комиссия при Министерстве культуры фильм одобрила, признав, что в нем есть художественный вымысел, но нет крамолы.

На премьере фильма в Берлине Учитель заметил, что сборы могли бы быть больше, если бы картину рекламировали на телевидении.

"Должно было быть сто как минимум, я так думаю", — сказал режиссер.

Он предположил, что после первых выходных сборы фильма упадут, поскольку у киноленты не было поддержки рекламой по телевидению. Если бы реклама была, к фильму удалось привлечь аудиторию более старшего возраста.

"В первый уик-энд те, кто хотел сходить, посмотрят. Но есть еще та часть аудитории "за сорок", которую надо заманить. А заманить ее можно рекламой, это раз, и какими-то популярными передачами, где сидят актеры из фильма и рассказывают что-то интересное", — пояснил Учитель.

Как ранее сообщал Sputnik, фильм Алексея Учителя рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Кшесинскую в фильме представляет польская актриса Михалина Ольшанска, в роли Николая II — немецкий актер Ларс Айдингер, неоднократный номинант Германской кинопремии и Германской телепремии. Влюбленного в балерину офицера Воронцова сыграл Данила Козловский, а императрицу Александру Федоровну — немецкая театральная актриса Луиза Вольфрам. В ролях родителей мечущегося Ники выступили Ингеборга Дапкунайте и Сергей Гармаш.

Бюджет "Матильды" составил 25 миллионов долларов. Картина имеет возрастное ограничение 16+.

Киноленту начали обсуждать задолго до ее выхода: ряд активистов потребовали снять "Матильду" с проката и запретить ее показ — предполагается, что лента оскорбляет чувства верующих, так как рассказывает о внебрачной связи позже канонизированного императора. Впрочем, ни российские депутаты, ни Минкульт Беларуси никакой крамолы в фильме не увидели.

Уже появились и первые отзывы на "Матильду". Многие критики пишут, что ленте помешала вся созданная вокруг нее "шумиха", из-за которой у зрителей были завышенные ожидания. Чаще всего картину характеризуют как костюмированную драму в духе отечественных и зарубежных сериалов.

Рейтинга зрителей на "Кинопоиске" у "Матильды" пока нет, а на IMDb оценка фильму составляет пока лишь 6,4 балла из десяти.