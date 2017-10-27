ГРОДНО, 27 окт — Sputnik, Инна Гришук. Гродненские любители хорошего кино из киноклуба "Ракурс", который уже несколько десятилетий работает в областном центре, неоднозначно оценили скандально известную "Матильду" Алексея Учителя.

Премьерный показ прошел вечером 26 октября. Мнения разошлись полярно. Одни сравнили фильм с ремейком "Красотки", назвали его скучным и искали ляпы. Другие хвалили костюмы и красивую картинку. Приводим обсуждения гродненцев.

Если бы Матильда стала императрицей

"Фильм оказался не настолько сложным, как о нем писалось. Хорошая костюмная мелодрама с проходным сюжетом. Предлагаю высказаться", — предложил модератор киноклуба "Ракурс" Дмитрий.

Хотя на показе был полный зал, на обсуждении осталось чуть меньше половины зрителей. Организаторы объясняют, что на заседаниях клуба, которые выпадают на премьерные показы новых картин, всегда так. В такие дни приходит довольно много людей, которые хотят первыми увидеть картину.

"Не понятно, что говорить. Ничего интересного. Фильм красивый. У Учителя раньше работы были лучше", — начала дискуссию девушка с балкона.

Артем отметил, что он нашел в картине глубокую мысль.

"Прекрасно отображена любовная линия, особенно понравилась роль Данилы Козловского. Когда он выкрал эту девушку и рассказывал, что она разрушила его жизнь. В этой сцене прозвучала глубокая мысль, что эта девушка разрушает жизни мужчин, которые с ней связаны. Здесь хотели показать, что как бы круто могла измениться русская история из-за того, что девушка вскружила ему голову, а ей это было в "прикол". Это мы видим по ее поведению и разговорам с братом Николая".

Из зала доносится: "А если бы такая дама стала императрицей?"

Артем в ответ резюмирует: "Вот именно эту мысль и пытались заложить. Фильм нужно рассматривать с точки зрения углубленной психологии".

"Если смотреть глубже, то Николай II не сепарировался от матери до самой короны. Три женщины им вертели", — рассуждали присутствующие.

"Красотка" на русский лад

"Если бы я смотрел "Матильду" в простом кинозале, то через полчаса бы ушел", —включается в разговор Николай.

Он объяснил свою позицию тем, что картина Учителя показалась ему невероятно скучной. А красоты хватило на 15-20 минут. Также мужчину впечатлила сцена о трагедии на Ходынском поле, когда во время давки погибло более тысячи человек.

"Актрисе, которая сыграла Матильду, Михалине Ольшанской здесь нечего играть. Такая Санта-Барбара. Но посмотрите фильм "Я – Ольга Гепнарова" и увидите уровень этой актрисы. Я три раза фильм пересмотрел, но "Матильду" пересматривать не буду", — добавил Николай.

С дальнего ряда согласились, что они также не захотят пересматривать фильм. Им показалось, что многие сцены вырезаны, а потому не хватает постепенного развития событий, чтобы окунуться полностью в развитие их отношений будущего царя и балерины. При этом уточнили: "Но на один раз есть о чем подумать".

Еще один зритель назвал "Матильду" плохим ремейком "Красотки" на русский лад. И добавил, что голливудскую версию он пересматривать готов, а вот произведение учителя – вряд ли.

"Не понимаю, почему такая шумиха. Фильм обыкновенный, ничем не выделяется на фоне других. Такое ощущение, что создатели "проплатили" церкви, чтобы прорекламировать не очень удачную картину", — высказалась еще одна зрительница.

Николай поделился: "Мне резало глаза, что в конце XIX века балерины танцуют в костюмах, украшенных светодиодными лампочками.

Российская картина, в которой нет треша

"И что? Вы не получили удовольствия от картины? А я получила. Прекрасный легкий фильм. Зачем смотрели на эти лампочки", — ответила Николаю одна из зрительниц.

"Хочу похвалить фильм. Обычно принято считать, что русский фильм – это треш. Вот возьмем "Географ глобус пропил". Все его хвалят, но мне он не нравится. Потому что серости, тоски и уныния мне хватает и в обычной жизни. Российское кино ассоциируется с трешем. И на этот фильм до последнего сомневалась, стоит ли идти. Посмотрела – уровень отличный, фильм шикарный. Костюмы, актеры, музыка – все просто супер", — делилась мнением Светлана.

За ней хвалебный отзыв оставила Ирина, которая отметила, что с точки зрения сценария и литературной части – это просто безупречный фильм.

"Перипетийный зигзаг от худшего к лучшему держит в постоянном напряжении. Это чередование кадров – мелкие и крупные. Плюс театр в театре, который нам предоставлен. Это же великолепно. Фильм есть, за что хвалить. С литературной и эстетической точки зрения, если добавить великолепие костюмов и хорошую актерскую игру. Я не касаюсь вопросов документализма. Понятно, что здесь есть искажение истории, которую допустил сценарист. Но, на мой взгляд, фильм сильный", — отметила женщина.