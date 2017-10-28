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Умер создавший образ Дарта Вейдера художник Джон Молло

29.10.2017 19:22 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 окт — Sputnik. Художник по костюмам Джон Молло, получивший "Оскар" за лучший дизайн костюмов в четвертом эпизоде "Звездных войн", умер из-за последствий сосудистой деменции, которой страдал на протяжении долгого времени.

С Джорджем Лукасом, режиссером киноэпопеи, Молло работал с 1975 года. Впоследствии за 3 месяца он создал образы Дарта Вейдера, Хана Соло, Оби-Вана Кеноби, Леи Органы и штурмовиков.

"Для Дарта Вейдера мне пришлось идти в три отдела: в церковный отдел – за рясой, в отдел современной одежды – за мотоциклетным костюмом и в военный отдел–  за немецким шлемом и противогазом. Мы слепили все это вместе, и получился Дарт Вейдер", – вспоминал художник.

​"Оскар" Джону Молло в 1977 году принесли костюмы из фильма "Эпизод IV: Новая надежда". Позже, в 1983 году, он получил еще одного "Оскара" за образы к историко-биографическому фильму Ричарда Аттенборо "Ганди".

Известный дизайнер также создавал костюмы для фильмов Ридли Скотта, Хью Хадсона и других известных режиссеров.

 
Теги: Минск
 
 
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Британский дизайнер Джон Молло, который придумал образы многих персонажей "Звездных войн", скончался на 87-м году жизни от тяжелой болезни.

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