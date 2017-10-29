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Актер Кевин Спейси сделал каминг-аут

30.10.2017 09:25 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Американский киноактер Кевин Спейси признался в собственной гомосексуальности после обвинения в сексуальных домогательствах, соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

Не так давно исполнитель одной из ролей сериала Star Trek Энтони Рэпп обвинил голливудскую знаменитость в сексуальных домогательствах. Комментируя это, Спейси признался: подобного случая он не помнит, но извиняется, если его поведение доставило неудобство.

Актер Кевин Спейси сделал каминг-аут
© Sputnik/ Алексей Дружинин
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Однако в том же заявлении Спейси сделал более сенсационное объявление: знаменитость сделала каминг-аут.

"Близкие ко мне люди знают, что на протяжении всей жизни у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Я любил мужчин и у меня были романтические встречи с ними, и теперь я выбираю продолжить жить как открытый гей", — заявил актер и добавил, что решил объявить о своей ориентации он только после скандала с домогательствами.

Кевин Спейси — один из ведущих современных американских актеров. За фильмы "Подозрительные лица" и "Красота по-американски" Спейси был удостоен двух премий "Оскар". Кроме того, в копилке артиста — "Тони", "Золотой глобус", BAFTA, "Сатурн" и другие награды. В последние годы основной проект актера — политический сериал "Карточный домик", в котором, к слову, у него была одна гомоэротическая сцена.

Среди голливудские актеров каминг аут — не редкость: знаменитости не боятся признаваться в своей ориентации. Так, среди известны актеров-геев — Вентворт Миллер из "Побега", звезда "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис, исполнитель главной роли из "Теории Большого взрыва" Джим Парсонс и известный по ленте "Парфюмер" Бен Уишоу.

 
Теги: Минск
 
 
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Звезда "Красоты по-американски" и "Карточного домика" будет продолжать жить как открытый гей.

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