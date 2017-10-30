Народный артист Беларуси Валентин Елизарьев празднует 70-летие

Валентин Елизарьев. Фото из архива

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист Беларуси Валентин Елизарьев отмечает сегодня 70-летний юбилей.

Родился Валентин Николаевич 30 октября 1947 года в Баку. В 1967 году окончил Ленинградское академическое хореографическое училище им. А.Я.Вагановой, в 1973 - балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова. Его творческая деятельность началась еще во время учебы. В 1970 году он стал лауреатом Всесоюзного конкурса балетмейстеров в Москве. Как один из одаренных выпускников, имеющих ряд самостоятельных постановок, в 1973 году, в 26 лет, он был приглашен в Государственный академический Большой театр оперы и балета Беларуси на должность главного балетмейстера. Имя Валентина Елизарьева стало символом белорусского балета.

На белорусской сцене Валентин Елизарьев поставил балеты "Кармен-сюита" (1974), "Сотворение мира" (1976), "Тиль Уленшпигель" (1978, 2004), "Спартак" (1980), "Щелкунчик" (1982), "Кармина Бурана" (1983), "Болеро" (1984), "Весна священная" (1986, 1997), "Ромео и Джульетта" (1988), "Дон Кихот" (1989), "Страсти (Рогнеда)" (1995), "Жар-птица" (1998), "Спящая красавица" (2001), ставшие эпохой в развитии национального хореографического искусства.

Валентин Елизарьев ставил спектакли в Ленинграде, Москве, Любляне, Стамбуле, Варшаве, Токио, Анкаре, Каире и др. Балетмейстер создал более 60 хореографических миниатюр в Ленинградском Малом театре оперы и балета, на ленинградском телевидении, в хореографическом училище им. Вагановой, в Киевском театре оперы и балета и т.д.

Балетная труппа театра неоднократно с успехом представляла постановки Валентина Елизарьева в Венгрии, Польше, Болгарии, Югославии, Германии, Кувейте, Сирии, Египте, Турции, Франции, Испании, Норвегии, Греции, Португалии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Индии, Китае, Таиланде, Сингапуре, Вьетнаме, Японии, Великобритании, Республике Корея, на Кипре и в других странах.

С 1995 года Валентин Елизарьев - профессор Белорусской государственной академии музыки. С 1996 года - член Совета Европы по культуре, академик Международной славянской академии (Москва). С 1997 года - академик Петровской академии науки и искусств (Санкт-Петербург).

В 1997 году за большой личный вклад в становление и развитие белорусского балета Валентин Елизарьев был удостоен одной из самых почетных наград Беларуси - ордена Франциска Скорины. В 2001 году Валентин Елизарьев получил специальную премию Президента Республики Беларусь в области хореографического искусства, в 2003 году - орден Отечества III степени, а в 2007 году - орден Отечества II степени.

Валентин Елизарьев - кавалер ордена Дружбы народов, медали Дружбы, обладатель медали Пушкина, медали Benedictus XVI Pont Max Anno III, медали ЮНЕСКО "Пять континентов", премии Всесоюзного конкурса балетмейстеров, премии Международного и Всесоюзного конкурса балетмейстеров за лучшую современную хореографию, приза Benois de la Danse Международной ассоциации танца, Национальной театральной премии и ряда других наград.

Валентин Елизарьев является членом жюри крупнейших международных балетных конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Новосибирске, Грозном (Россия); Киеве (Украина); Джексоне (США); Варне (Болгария); Токио, Осаке, Нагое (Япония); Пекине, Шанхае (Китай); Сеуле (Республика Корея) и др.

За годы педагогической деятельности из мастерской Валентина Елизарьева вышли блестящие артисты, хореографы и педагоги.

В одном из своих интервью Валентин Елизарьев признался, что у него есть две музы - супруга и дочь. К слову, супруга - Маргарита Изворска-Елизарьева - режиссер оперы, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР, доктор философских и педагогических наук, профессор Белорусской Академии музыки. Вместе они уже 47 лет.

Национальный академический Большой театр оперы и балета отметит 70-летний юбилей Валентина Елизарьева двумя масштабными проектами. Известный балетмейстер работает над обновлением балета "Спартак", который 31 октября представят зрителям, а 2 ноября на сцене театра пройдет юбилейный вечер с участием звезд мирового и белорусского балета.-0-