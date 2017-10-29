Александр Лукашенко поздравил Валентина Елизарьева с юбилеем

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Валентина Елизарьева с юбилеем.



© Sputnik / Виктор Толочко Елизарьев: юбилейный "Спартак" буду смотреть из будки осветителей 10

"Ваше имя неразрывно связано со становлением, высшими достижениями и мировым признанием белорусского балета. Созданные Вами спектакли вошли в золотой фонд национальной хореографии, пользуются неизменным успехом и вызывают незабываемые впечатления у зрителей", — отметил президент в поздравлении.

Он подчеркнул, что Валентин Елизарьев – пример многолетнего самоотверженного служения искусству. Сегодня все силы хореографа направлены на воспитание новых мастеров сцены, которые достойно представляют Беларусь на престижных международных конкурсах, где получают самые высокие награды.

Президент Беларуси выразил уверенность, что талант, энергия и вдохновение знаменитого балетмейстера будут и в дальнейшем способствовать процветанию отечественной культуры.

Валентин Елизарьев посвятил белорусскому балету боле 35 лет.

В 1973 году один из талантливых выпускников Ленинградской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова, еще во время учебы ставший лауреатом Всесоюзного конкурса балетмейстеров в Москве, был приглашен в Минск в театр оперы и балета БССР на должность главного балетмейстера. Как неоднократно признавался балетмейстер в своих интервью, сначала он думал, что надолго в Минске не задержится, но так получилось, что остался здесь на всю жизнь .

На белорусской сцене Валентин Елизарьев поставил балеты "Кармен-сюита" (1974), "Сотворение мира" (1976), "Тиль Уленшпигель" (1978, 2004), "Спартак" (1980), "Щелкунчик" (1982), "Кармина Бурана" (1983), "Болеро" (1984), "Весна священная" (1986, 1997), "Ромео и Джульетта" (1988), "Дон Кихот" (1989), "Страсти (Рогнеда)" (1995), "Жар-птица" (1998), "Спящая красавица" (2001), ставшие эпохой в развитии национального хореографического искусства. Многие из них стали визитными карточками белорусского искусства за рубежом, а имя хореографа стало одним из важнейших имен белорусского балета.

Валентин Елизарьев ставил спектакли в Ленинграде ("Тиль Уленшпигель" в Ленинградском академическом театре оперы и балета им.Кирова), Москве ("Настроение" в Большом театре Союза ССР; "Классическая симфония", "Поэма" в Государственном концертно-хореографическом ансамбле "Классический балет"), Любляне ("Жизель" в Театре оперы и балета), Стамбуле ("Дон Кихот" в Театре оперы и балета), Варшаве (хореографический триптих "Балеты Валентина Елизарьева" в Варшавском Большом театре), Токио ("Эсмеральда", "Лебединое озеро" и "Дон Кихот" в балетной труппе NBA), Анкаре ("Спартак" в Театре оперы и балета), Каире ("Спартак" в Каирском оперном театре) и др.

Балетмейстер создал более 60 хореографических миниатюр в Ленинградском Малом театре оперы и балета, на ленинградском телевидении, в хореографическом училище им.Вагановой, в Киевском театре оперы и балета и т.д.

Балетная труппа театра неоднократно с успехом представляла постановки В.Елизарьева в Венгрии, Польше, Болгарии, Югославии, Германии, Кувейте, Сирии, Египте, Турции, Франции, Испании, Норвегии, Греции, Португалии, Швейцарии, Голландии, Бельгии, Индии, Китае, Таиланде, Сингапуре, Вьетнаме, Японии, Великобритании, Южной Корее, на Кипре и других странах.

Валентин Елизарьев — лауреат Государственной премии Республики Беларусь, обладатель ордена Дружбы народов, ордена Отечества II и III степени, ордена Франциска Скорины, медали Дружбы, медали Пушкина, медали "Benedictus XVI Pont Max Anno III", медали ЮНЕСКО "Пять континентов", премии Всесоюзного конкурса балетмейстеров, премии Международного и Всесоюзного конкурса балетмейстеров за лучшую современную хореографию, приза "Benois de la danse" Международной ассоциации танца, Национальной театральной премии, награжден почетными грамотами и нагрудными знаками высших достоинств.

С 1995 года Валентин Елизарьев – профессор Белорусской государственной академии музыки. С 1996 года – член Совета Европы по культуре, академик Международной славянской академии (Москва). С 1997 года – академик Петровской академии науки и искусств (Санкт-Петербург).

За годы педагогической деятельности из мастерской Валентина Елизарьева вышли блестящие артисты, хореографы и педагоги народные артисты Беларуси.