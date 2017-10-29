МИНСК, 30 окт — Sputnik. Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" возглавил белорусский прокат, хотя в целом стартовал не очень успешно, свидетельствуют данные столичного УП "Киновидеопрокат".

"Матильда" — фильм об истории любви наследника русского престола Николая и балерины Матильды Кшесинской. Еще до выхода картину сопровождали споры и скандалы, однако премьера ленты состоялась.



© Sputnik/ Александр Кряжев "Матильда" за два дня проката собрала более миллиона долларов

По итогам премьерных выходных "Матильда" возглавила прокат в столичный государственных кинотеатрах. Так, в Минске лента заработала чуть более 91 тысячи рублей, посмотреть ее решили порядка 15 тысяч человек.

В сумме пока сборы "Матильды" на постсоветском пространстве составляют около 230 миллионов российских рублей, однако этот показатель вдвое меньше, чем у другой российской премьеры — сказки "Последний богатырь".

В белорусском же прокате "Последний богатырь" пока занимает лишь второе место. В Минске фэнтези от Disney заработала чуть более 53 тысяч рублей. Впрочем, у картины еще есть шанс обогнать "Матильду" — учитывая, что отзывы на детский фильм пока более положительные, чем на драму учителя.

Также в рейтинг самых кассовых фильмов прошлой недели попали "Геошторм", "Салют-7" и "Фиксики".

Уже на следующей неделе в белорусский прокат выйдет "Тор: Рагнарек", который будет претендовать на первое место по сборам на протяжении нескольких недель. Выйдет на экраны и новая версия "Убийства в Восточном экспрессе" — эксперты прогнозируют ленте успешный прокат.