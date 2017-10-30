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Ушел из жизни народный художник Беларуси Георгий Поплавский
30.10.2017 14:00 — Новости Культуры | БелТА
Георгий Поплавский. Фото из архива
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни народный художник Беларуси Георгий Поплавский, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском союзе художников.
"На 87-м году жизни 29 октября умер Георгий Георгиевич Поплавский - друг Белорусского союза художников, народный художник Беларуси, академик Национальной академии наук Беларуси, академик Российской академии художеств, лауреат Государственной премии Республики Беларусь", - сообщили в союзе.
Работал в области станковой и книжной графики. Художник широкого диапазона, владел техниками линогравюры, литографии, офорта, сухой иглы, рисунка пером.
Георгий Поплавский - автор антивоенной серии "Память" (1968), серий "Мой край" (1969) и "Браславщина - край озерный" (1970-1979), которые воспевают красоту белорусской природы. Мужеству советских людей посвящены циклы "Белый континент" (1970), "Командор" (1977), освоению космоса - "Высокое небо" (1971-1980).
Его работами оформлены произведения Янки Купалы, Якуба Коласа и других белорусских писателей, а также школьные учебники.
Белорусский союз художников выражает глубокие соболезнования родным и близким Георгия Поплавского.
Похороны мастера состоятся 1 ноября.-0-
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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни народный художник Беларуси Георгий Поплавский, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском союзе художников. "На 87-м...
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