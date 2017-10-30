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Сериал "Карточный домик" закрывается из-за сексуального скандала

31.10.2017 08:25 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт — Sputnik. Шестой сезон популярного телесериала "Карточный домик", который выйдет в 2018 году, будет последним, сообщают мировые СМИ.

Сериал "Карточный домик" закрывается из-за сексуального скандала
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Все тот же Спейси: пять лучших работ актера

Съемки последнего сезона начались в октябре 2017 года в Мэриленде.

Кампания Netflix объявила о закрытии сериала через сутки поле того, как актера Кевина Спейси, который играет главную роль, обвинили в сексуальном домогательстве.

Не так давно исполнитель одной из ролей сериала Star Trek Энтони Рэпп обвинил голливудскую знаменитость в сексуальных домогательствах. Рэпп рассказал журналистам, что Спейси пригласил его на вечеринку, где, будучи сильно пьяным, пытался соблазнить. Во время инцидента Рэппу было всего 14 лет и он только начинал карьеру.

Комментируя это, Спейси признался, что упомянутого случая не помнит, и извинился перед Рэппом за неподобающее поведение.

"Я глубоко уважаю и восхищаюсь Энтони Рэппом как актером. Я шокирован этой историей. Честно говоря, я не помню этой встречи, она должна была быть около 30 лет назад", — сказал Спейси.

Кроме того, актер признался, что имел связи как с мужчинами, так и с женщинами. Однако сейчас он сделал выбор в пользу гомосексуальности. По словам Спейси, теперь он "продолжит жить, как открытий гей".

Напомним, что сериал "Карточный домик" впервые вышел в 2013 году. Это политическая драма, которая является адаптацией одноименного сериала BBC по роману Майкла Доббса. Действие сериала происходит в Вашингтоне.

Сериал был признан одним из самых успешных проектов Netflix.

 
Теги: Минск
 
 
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Спустя несколько часов после того, как голливудский актер Кевин Спейси был обвинен в сексуальных домогательствах и совершил каминг-аут, стало известно, что сериал...

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