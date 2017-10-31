Андрусь Горват остался без премии Гедройца

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Литературная премия имени Ежи Гедройца 2017 года досталась Дмитрию Бартосику за книгу "Быў у пана верабейка гаварушчы", передает корреспондент Sputnik с церемонии вручения наград.

Премию имени редактора и публициста Ежи Гедройца вручают белорусскоязычным прозаикам с 2012 года. Обладатель премии получает приз в размере пяти тысяч евро.

По итогам 2017 года престижную в белорусской литературной среде награду получил Дмитрий Бартосик за книгу "Быў у пана верабейка гаварушчы". Второе место получила Людмила Рублевская ("Дагератып"), третье — Адам Глобус ("Зваротная перспектыва").

Любимца социальных сетей – Андруся Горвата – жюри отдельно не отметило.

По словам организаторов премии, ее главная цель – популяризация белорусской современной литературы как внутри страны, так и за границей. Обладатель премии также получит возможность вновь выпустить свою книгу – в издательстве Союза белорусских писателей.

В 2017 году на премию номинировались Людмила Рублевская, Андрусь Горват, Сергей Календа, Алексей Толстой, Адам Глобус, Виктор Гапеев и Дмитрий Бартосик.