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Андрусь Горват остался без премии Гедройца

31.10.2017 20:40 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт – Sputnik. Литературная премия имени Ежи Гедройца 2017 года досталась Дмитрию Бартосику за книгу "Быў у пана верабейка гаварушчы", передает корреспондент Sputnik с церемонии вручения наград.

Андрусь Горват остался без премии Гедройца
© Sputnik/ Марына Серабракова
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Премию имени редактора и публициста Ежи Гедройца вручают белорусскоязычным прозаикам с 2012 года. Обладатель премии получает приз в размере пяти тысяч евро.

По итогам 2017 года престижную в белорусской литературной среде награду получил Дмитрий Бартосик за книгу "Быў у пана верабейка гаварушчы". Второе место получила Людмила Рублевская ("Дагератып"), третье — Адам Глобус ("Зваротная перспектыва").

Любимца социальных сетей – Андруся Горвата – жюри отдельно не отметило.

По словам организаторов премии, ее главная цель – популяризация белорусской современной литературы как внутри страны, так и за границей. Обладатель премии также получит возможность вновь выпустить свою книгу – в издательстве Союза белорусских писателей.

В 2017 году на премию номинировались Людмила Рублевская, Андрусь Горват, Сергей Календа, Алексей Толстой, Адам Глобус, Виктор Гапеев и Дмитрий Бартосик.

 
Теги: Минск
 
 
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В шорт-лист престижной литературной премии входили семь белорусских авторов.

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