|
Андрусь Горват остался без премии Гедройца
31.10.2017 20:40 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Литературная премия имени Ежи Гедройца 2017 года досталась Дмитрию Бартосику за книгу "Быў у пана верабейка гаварушчы", передает корреспондент Sputnik с церемонии вручения наград.
© Sputnik/ Марына Серабракова
Премию имени редактора и публициста Ежи Гедройца вручают белорусскоязычным прозаикам с 2012 года. Обладатель премии получает приз в размере пяти тысяч евро.
По итогам 2017 года престижную в белорусской литературной среде награду получил Дмитрий Бартосик за книгу "Быў у пана верабейка гаварушчы". Второе место получила Людмила Рублевская ("Дагератып"), третье — Адам Глобус ("Зваротная перспектыва").
Любимца социальных сетей – Андруся Горвата – жюри отдельно не отметило.
По словам организаторов премии, ее главная цель – популяризация белорусской современной литературы как внутри страны, так и за границей. Обладатель премии также получит возможность вновь выпустить свою книгу – в издательстве Союза белорусских писателей.
В 2017 году на премию номинировались Людмила Рублевская, Андрусь Горват, Сергей Календа, Алексей Толстой, Адам Глобус, Виктор Гапеев и Дмитрий Бартосик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В шорт-лист престижной литературной премии входили семь белорусских авторов.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии