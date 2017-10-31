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Идем в кино: шесть интересных премьер ноября

01.11.2017 07:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Ноябрь — один из самых "киношных" месяцев в году, наряду с декабрем. Именно в эти месяцы кинопродюсеры любят представлять свои самые громкие и высокобюджетные блокбастеры. Не исключение — и ноябрь 2017-го. Sputnik сделал обзор шести самых интересных премьер грядущего месяца.

"Тор: Рагнарек"

Новый супергеройский фильм студии Marvel будет посвящен спасению Тором мира от Рагнарека — если просто, то от конца света. Ленту уже высоко оценили западные зрители и критики, а уровень "свежести" на портале Rotten tomatoes — 96%.

Понравится новый "Тор" как любителям Marvel, так и просто тем зрителям, которые хотят отдохнуть в кинотеатре и насладиться зрелищной картинкой. В прокат лента выходит уже с 6 ноября.

"Убийство в Восточном экспрессе"

Новый взгляд на роман Агаты Кристи представил британский театральный режиссер Кеннет Брана, а главные роли в "Убийстве в Восточном экспрессе" исполнили Дэйзи Ридли, Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус и Джуди Денч.

"Убийство в Восточном экспрессе" сегодня — один из самых ожидаемых фильмов. Оценить творение Браны мы сможем уже с 9 ноября.

"Аритмия"

Фильм Бориса Хлебникова уже назвали одной из лучших российских картин этого года. Высоко оценили "Аритмию" и кинокритики, и зрители, а кассовые сборы ленты больше, чем обычно бывают у авторского кино. Плюс — звезда Instagram Ирина Горбачева в главной роли.

Показывать "Аритмию" будут всего несколько дней, и то — благодаря "Листападу". Успейте сходить на фильм в кино с 11 ноября.

"Лига справедливости"

Ответ студии Marvel от DC Comics — на этот раз Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш будут спасать мир, то есть нас с вами. Конечно, обычно фильмы DC встречают большое количество критики, однако есть надежда на то, что "Лига справедливости" сможем принести удовольствие зрителям с самыми разными вкусами.

Блокбастер выходит на большие экраны уже с 16 ноября и будет идти вплоть до середины декабря.

"Снеговик"

Экранизация романа одного из самых популярных современных авторов детективов — Ю Несбе. Главную роль в "Снеговике" исполнил Майкл Фассбендер, известный по "Людям Икс" и "Стыду", а режиссером выступил снявший "Впусти меня" Томас Альфредсон.

В мировом прокате "Снеговик" показал себя не очень хорошо, да и отзывов на фильм много негативных. Впрочем, фанатам Несбе лента может понравиться. В прокате — с 23 ноября.

"Легенда о Коловрате"

Новый славянский эпос от режиссера "Турецкого гамбита" Джаника Файзиева, "Легенда о Коловрате" посвящена защите Рязани от хана Золотой Орды Батыя. Все как и положено — с героизмом, чудом и масштабными батальными сценами. К слову, про фильм Sputnik уже рассказывали создатели ленты >>

В широкий прокат "Легенда о Коловрате" выйдет 30 ноября.

 
 
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Продолжение "Тора", новая "Лига справедливости", "Аритмия" и славянский эпос - самые интересные премьеры ноября 2017-го.

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