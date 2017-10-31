Проверить знания о народностях РФ можно на этнографическом диктанте

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Студенты трех высших учебных заведений Беларуси напишут в текущем году этнографический диктант, сообщила в среду в МПЦ Sputnik специалист по работе с молодежью представительства Россотрудничества в Республике Беларусь – Российского центра науки и культуры в Минске Марина Зинченко.



© Sputnik / Виктор Толочко В День народного единства в Минске пройдет этнографический диктант

Большой этнографический диктант впервые был организован в 2016 году и прошел во всех регионах Российской Федерации. В 2017 году мероприятие официально получило статус международного. В прошлом году участие в диктанте приняли почти 90 тысяч человек, средний балл его участников составил 54 из 100 возможных. В 2017-м всех желающих обещают снабдить необходимыми материалами и дать возможность пройти диктант.

"3 ноября 2017 года в 15:00 в Российском центре науки и культуры в Минске студенты вузов Беларуси напишут этнографический диктант", – сказала Зинченко.

Диктант решили написать в честь Дня народного единства, который отмечается в России ежегодно 4 ноября.

"Это тридцать тестовых заданий, на выполнение которых дается 45 минут, для зарубежных площадок будет представлен особый вариант части вопросов. Эта акция подчеркивает также, что в России более 190 народностей существуют в мире, согласии и продуктивном взаимодействии", – рассказали эксперты.

Диктант, предположительно, пройдет не менее чем на 11 зарубежных площадках, так что отвечать на вопросы об истории и культуре народов России будут и многие зарубежные студенты.

"Вопросы имеют общеэтнографическую тематику с креном к евразийской тематике", – пояснили организаторы.

В Беларуси диктант будут писать студенты филиала Российского государственного социального университета, а также университетах Мозыря и Гомеля. Но каждый желающий сможет поучаствовать в акции в сети 3 ноября в 10 утра.

"И студентам, и преподавателям интересно поучаствовать в этой акции. Она затрагивает важные социальные проблемы, а наш вуз социальный, и нам хотелось бы привлечь больше студентов вузов к участию в акции", – сообщила специалист по работе с молодежью представительства Россотрудничества в Республике Беларусь – Российского центра науки и культуры в Минске Анастасия Лущ.