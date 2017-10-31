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Театралы собирают деньги на спектакль о теракте 11 апреля
01.11.2017 18:23 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Лаборатория социального театра собирает средства на постановку документального спектакля о теракте в минском метро, произошедшем 11 апреля 2011 года.
© Sputnik / Виктор Толочко
Документальную пьесу о событиях самого страшного теракта в истории Беларуси драматург Константин Стешик написал на основе воспоминаний людей, так или иначе связанных с трагедией 11 апреля.
Лаборатория социального театра хочет поставить документальный спектакль в январе следующего года. Для этого театралы запустили краудфандинговую кампанию на
Собрать для постановки необходимо 2200 рублей, при этом билеты получат те жертвователи, которые перечислят на спектакль десять и более рублей. Собрать деньги надо в сжатые сроки — до 15 декабря.
Авторы постановки уверены, что она позволит не забыть о самой страшной трагедии суверенной Беларуси, в то же время свидетелям теракта будет легче пережить и вспоминать об этой травме.
Террористический акт произошел в Минском метрополитене на станции "Октябрьская" вечером 11 апреля 2011 года. В результате взрыва
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Покажут спектакль на основе воспоминаний пострадавших в теракте в январе следующего года.
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