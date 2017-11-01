1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Нобелевском музее будет презентована книга белорусского автора, сообщили БЕЛТА в Евразийской творческой гильдии (ECG).

В Стокгольме на фестивале Open Eurasian Literature Festival and Book Forum, который пройдет 17-20 ноября, состоится презентация книги "Киты Беларуси" белорусской писательницы Анастасии Кузьмичевой, изданной Евразийской творческой гильдией совместно с британским издательским Домом Hertfordshire Press в серии ECG. Эта серия является проектом Евразийской творческой гильдии, цель которого - поддержка авторов Евразии. Серия позволяет при минимальных инвестициях издать персональную книгу в Лондоне.

Книга уже была презентована на родине автора в октябре и получила положительные отзывы посла Великобритании в Беларуси Фионы Гибб и посла Беларуси в Великобритании Сергея Алейника. Так, Фиона Гибб назвала задумчивую коллекцию стихов молодой талантливой белорусской писательницы Анастасии Кузьмичевой, которая теперь доступна на английском языке, одним из достойных событий к 25-летию дипломатических отношений между двумя странами. А Сергей Алейник считает, что издание книги "Киты Беларуси" на английском языке приблизило страну к западному читателю.

"Киты Беларуси" - лирическая поэзия, книга, полная противоречий и сомнений современного мира. Художественные приемы, используемые автором, являются своего рода ключом к пониманию глубины мысли книги и полностью позволяют окунуться в нее. Автор ставит большое количество вопросов, тем самым заставляет читателя задуматься о многих аспектах жизни, побуждает читателя к глубокому обсуждению и поиску.

Издательский дом Hertfordshire Press был основан в 2002 году в Лондоне. За 15 лет компания издала более 65 книг 41 автора из многих стран мира. Hertfordshire Press специализируется на издании современной научно-популярной литературы авторов евразийских народов, а также на переиздании важных произведений прошлых лет, которые, несмотря на их не угасающую актуальность, в настоящее время недоступны на английском языке. Hertfordshire Press издает книги в печатном, электронном и аудиоформате.

Евразийская творческая гильдия является международной некоммерческой организацией, объединяющей творческих людей разных стран мира. Сегодня она насчитывает более 400 членов из 31 страны. В задачи ECG входит налаживание международных контактов и популяризация творчества членов гильдии через проведение конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприятий.-0-