Пора возвращаться домой: БИ-2 привезет в Минск новый альбом

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. В новом альбоме БИ-2 "горизонт событий", который музыканты представят в Минске, все будет неожиданным: и дуэты и композиции. Необычным оказался и промоушен: накануне выхода альбома был выпущен LIVE с репетиции новой программы.

Как только альбом вышел, музыканты отправились в большой тур по городам России. А весной его привезут в Минск — концертная презентация альбома пройдет 31 марта на сцене Минск-Арены.



© Фото: предоставлено организаторами Музыканты обещают удивить новой необычной сценографией

Пластинка "Горизонт событий" создавалась два года, музыканты искали новое звучание в стилистике групы, поэтому таким сложным и трудоемким получилось сведение альбома. В него вошло 11 песен и 5 бонус-треков. Такие песни как "Лайки", "Летчик", "Алиса" и совместный трек с российским репером Оксимироном "Пора возвращаться домой" уже знакомы зрителям и звучат во многих хит-парадах России и СНГ.

Что подразумевается под "Пора возвращаться домой", Шура и Лева объяснять не стали. По их словам это "определенный кроссворд, который зрителям предстоит самим разгадать и понять, что мы туда зашифровали".

Для гастрольного тура "Горизонт событий" разработана сценография со световым и видеошоу. Выступать на фоне черного задника – скучно и неинтересно, считают музыканты. Каждая песня должна стать настоящим перфомансом.

"Нам хотелось, чтобы в каждом городе, будь то Рязань, Нижний Новгород, Москва или Питер – все наши поклонники видели одно и то же шоу. Независимо от размера площадки. И вместе с нашими друзьями, компанией "Imlight", мы придумали уникальный экран – поворотный во всех плоскостях. За три месяца они создали специальные кронштейны – таких нет нигде в мире. Наш экран будет двигаться во всех плоскостях и направлениях, и у зрителя будет создаваться ощущение, что он находится в космическом корабле или вообще в космосе. Видео-контент подготовил режиссер Игорь Шмелев, а дизайн разработал Mishka Luganski. Все раскрывать не буду – скоро сами все увидите", — прокомментировал предстоящие выступления Шура БИ-2.

Впрочем, преданные поклонники группы смогут услышать на концерте в Минске не только новый альбом, но и старые добрые хиты группы, которые знают и любят. Билеты уже поступили в продажу.