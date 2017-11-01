МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Победителем зрительского голосования за исполнителей, которые примут участие в новогоднем эфире "Первого" телеканала, стал Григорий Лепс, сообщают российские СМИ.

"Первый канал" в сотрудничестве с социальной сетью "Одноклассники" в этом году запустил уникальный эксперимент. В "Одноклассниках" создали голосование, участники которого могли выбрать из предложенного шорт-листа до трех любимых исполнителей, а также вписать имя еще одного, которого не оказалось в списке. Голосование закончилось 30 октября. После подведения итогов лидеры будут приглашены для съемок в новогоднем шоу.

Как сообщают СМИ, за Лепса свои голоса отдали 1,3 миллиона человек. На втором и третьем местах голосования разместились Ани Лорак и Наргиз соответственно.

В топ-30 также вошли группировка "Ленинград", группа "Грибы", Полина Гагарина, Светлана Лобода, Алла Пугачева, Alekseev и другие. Сообщается, что возраст половины проголосовавших составил менее 35 лет.