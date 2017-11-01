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Умер писатель Владимир Маканин

02.11.2017 16:43 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Российский писатель Владимир Маканин скончался у себя дома в поселке Красный (Ростовская область РФ), сообщили Sputnik в издательстве "Эксмо".

Маканин — один из наиболее уважаемых современных российских авторов, он начал публиковаться еще в 1960-е годы, а последний роман его вышел в 2011-м.

Как стало известно в четверг, накануне Маканина не стало. Писателю было 80 лет, он умер после продолжительной болезни у себя дома в поселке Красное под Ростовом. Похоронят его там же в пятницу.

Маканин был лауреатом премий "Большая книга", "Русский Букер", Европейской премии по литературе, "Ясной Поляны" и ряда других.

Среди работ Маканина — романы "Две сестры и Кандинский", "Андеграунд, или Герой нашего времени" и "Предтеча", а также повестей "Кавказский пленный", "Безотцовщина" и "Старые книги". Часто Маканина называли современным классиком русской литературы.

 
Теги: Минск
 
 
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Лауреат премий "Большая книга" и "Русский Букер" скончался на 81-м году жизни.

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