МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Денежными премиями наградили победителей "Осеннего салона" в Минске во Дворце искусства, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik/ Александр Шурмелев Зименко: белорусские художники не уступают европейским

Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико рассказал, что в этом году решили всем "дать по пятьсот". Каждый победитель получит годовое содержание, чтобы они целый год "не думали о том, что есть, а думали о том, как творить".

"Сошлись на "по пятьсот" и учредили три денежных приза в размере шести тысяч долларов или 12 тысяч белорусских рублей. Раз страна сказала, что "по пятьсот" в месяц – это счастье, извините, мы не можем противоречить стране", – отшутился Бабарико.

По его словам, всем очень интересно, что получится в рамках освобожденного сознания художника от размышлений о хлебе насущном.

Денежные призы в размере 12 тысяч белорусских рублей каждому завоевали Сергей Ашуха, Наталья Шиманович, Наталья Кирилко и Александр Веледимович.



© Sputnik/ Станислав Андросик Победители "Осеннего салона" Сергей Ашуха, Наталья Кирилко, Александр Веледимович и глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико (слева)

Приз зрительских симпатий третий год подряд достался Алесе Скоробогатой. Она также удостоилась денежной премии, как и художники победители.

Куратор копоративной коллекции "Белгазпромбанка" Александр Зименко особо отметил возросший интерес к экспозиции "Осеннего салона" в этом году: выставку посетило свыше десяти тысяч любителей искусства, на которой на данный момент уже продано 56 работ.

Специально для Sputnik заместитель куратора проекта Елена Наборовская рассказала, как продается современное белорусское искусство. Самой дорогой работой оказалась картина Алеся Богданова – покупателю полотно "Зубр" обошлось в 6440 белорусских рублей. Самыми доступными по цене оказались работы резидентов галереи "КХ" Кости Булича и Мити Ладошкина – каждая из их работ стоила по 200 белорусских рублей.

Наборовская отметила, что точную сумму общих продаж назвать сложно, так как они шли в формате торгов с применением скидок. На данный момент торги превысили в совокупности 22 тысячи белорусских рублей.



© Sputnik/ Станислав Андросик Международное жюри "Осеннего салона"

В состав авторитетного международного жюри, которое и определило победителей в этом году, вошли: Довиле Томкуте (Литва), Гаспар Манос (Италия), Яро Варга (Словакия), Константин Дорошенко (Украина) и Антон Успенский (Россия).