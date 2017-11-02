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Огромную "тайную" комнату обнаружили в пирамиде Хеопса

02.11.2017 22:08 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Археологи нашли в самой большой пирамиде – Хеопса, находящейся в комплексе Гиза вблизи Каира, огромную потайную комнату, сообщало издание "Аль-Ватан".

Огромную "тайную" комнату обнаружили в пирамиде Хеопса
© Sputnik / Дмитрий Босак.
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Открытие сделала группа исследователей из Египта, Канады, Франции и Японии, занимающаяся с 2015 года изучением пирамид Гизы, заключающемся в сканировании, позволяющем находить пустоты, не вскрывая стен.

"Полость достигает размера 200-местного лайнера. Она расположена в сердце пирамиды", – заявил один исследователей Махди аль-Таюби.

Пока не известно, для чего именно использовалось данное помещение, но ученые собираются продолжать сканирование пирамиды. При этом в Министерстве по делам памятников древности Египта уже заявили, что в древних пирамидах такие пустоты являются обычным явлением – это уже известный факт, они были нужны в строительных целях.

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Комплекс пирамид Гизы находится на плато у реки Нил вблизи египетской столицы – города Каир. В нем находятся три великие пирамиды – Хеопса, Микерина и Хефрена, возраст которых превышает 4,5 тысячи лет.

 
Теги: Минск
 
 
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В Министерстве по делам памятников древности Египта уже заявили, что в древних пирамидах такие пустоты являются обычным явлением.

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