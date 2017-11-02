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Режиссер Тарантино больше не будет снимать фильмы в студии Вайнштейна

02.11.2017 20:38 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино находится в поисках новой студии для съемок своего девятого фильма после скандала, разгоревшегося вокруг продюсера Харви Вайнштейна, сообщило издание Deadline.

Режиссер Тарантино больше не будет снимать фильмы в студии Вайнштейна
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Кевина Спейси продолжают обвинять в сексуальных домогательствах

Ранее целый ряд актрис, среди которых Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Тарантино заявил, что знал о неподобающем поведении Вайнштейна по отношению к женщинам и сожалеет, что не занял более твердую позицию и не прекратил работать с ним.

Свой новый фильм-драму Тарантино изначально планировал снимать в созданной Вайнштейном студии The Weinstein Company. Но после обвинений режиссер принял решение сменить студию.

По данным СМИ, Тарантино все свои фильмы снял в студиях братьев Вайнштейн.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями и сексуальными домогательствами. В их эпицентре оказались известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Актер Билл Косби находится под следствием за домогательства.

В октябре со всех постов был уволен влиятельный кинопродюсер Харви Вайнштейн — его обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие.

Недавно в домогательствах обвинили режиссера Джеймса Тобэка, фэшн-фотографа Терри Ричардсона, актера Кевина Спейси и режиссера Бретта Рэтнера.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Тарантино признался, что был в курсе недостойного поведения продюсера и сожалеет, что не перестал работать с ним.

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