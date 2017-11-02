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Режиссер Тарантино больше не будет снимать фильмы в студии Вайнштейна
02.11.2017 20:38 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино находится в поисках новой студии для съемок своего девятого фильма после скандала, разгоревшегося вокруг продюсера Харви Вайнштейна, сообщило издание
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Ранее целый ряд актрис, среди которых Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Тарантино заявил, что знал о неподобающем поведении Вайнштейна по отношению к женщинам и сожалеет, что не занял более твердую позицию и не прекратил работать с ним.
Свой новый фильм-драму Тарантино изначально планировал снимать в созданной Вайнштейном студии The Weinstein Company. Но после обвинений режиссер принял решение сменить студию.
По данным СМИ, Тарантино все свои фильмы снял в студиях братьев Вайнштейн.
В последнее время разгорелось
В октябре со всех постов был
Недавно в домогательствах обвинили режиссера Джеймса Тобэка, фэшн-фотографа Терри Ричардсона, актера
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Ранее Тарантино признался, что был в курсе недостойного поведения продюсера и сожалеет, что не перестал работать с ним.
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