3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" открывается сегодня в белорусской столице, сообщает БЕЛТА.

Фестиваль пройдет под слоганом "Истина, любовь и красота". На экранах шести минских кинотеатров покажут 165 кинолент режиссеров из 55 стран. В конкурсную программу вошли 94 картины.

Традиционно конкурсная программа включает четыре секции: игрового кино (основной конкурс и конкурс дебютных фильмов "Молодость на марше"); документального кино (основной конкурс и конкурс национальных киношкол); конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк"; национальный конкурс (включает игровые, документальные и анимационные фильмы).

Основные конкурсы игрового и документального кино сфокусированы на новых фильмах, созданных в странах бывшего коммунистического блока: странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы.

Главные призы ММКФ "Лістапад" распределяются решением профессионального жюри признанных экспертов в области кино. Возглавит жюри XXIV ММКФ "Лістапад" венгерский режиссер Бенсе Флигауф. Во время фестиваля также будет выбран фаворит зрительского голосования.

Площадками кинофорума традиционно остаются кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер". В этом году к местам проведения "Лістапада" присоединились кинотеатр "Беларусь" и Falcon Club Бутик Кино. Церемония открытия и закрытия, специальные показы "Лiстапада пройдут в кинотеатре "Москва".

Фильмом открытия в этом году станет лента российского режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия", которая уже успела завоевать Гран-при российского кинофестиваля "Кинотавр". Подведение итогов и вручение наград пройдет 10 ноября. Фестиваль закроется просмотром картины "Осенний самурай" режиссера Данило Бековича из Сербии.

Показы фильмов для детской и юношеской аудитории во время конкурсной программы "Лiстападзiк" пройдут с 4 по 7 ноября. Фильмом открытия станет картина "Тим Талер, или проданный смех" Андреаса Дрезена, снятый по мотивам одноименной книги.

С 4 по 8 ноября пройдут мероприятия индустриальной платформы Bel:Cinema, площадки Галерея "Арт-Беларусь", Художественная галерея Михаила Савицкого. В нынешнем году акцент будет сделан на сценарном мастерстве. Эта тема станет основой для образовательного тренинга, участие в котором смогут принять молодые белорусские режиссеры, сценаристы и студенты творческих вузов со своими проектами. По итогам сценарной лаборатории пройдет питчинг кинопроектов перед жюри, в состав которого войдут представители международных кинофестивалей. Все те, кто интересуется искусством кино, смогут посетить презентации образовательных программ MIDPOINT и WHEN EAST MEETS WEST, тренинг B2B Doc и др.

Второй за историю ММКФ "Лістапад" День виртуальной реальности в партнерстве с Галереей ВИР состоится 7 ноября на площадке Галереи "Арт-Беларусь". Посетители мероприятия получат возможность увидеть 15 сферических фильмов от белорусских и зарубежных авторов, поучаствовать в создании цифровых инсталляций, встретиться с гостями и членами жюри Минского МКФ, посмотреть и обсудить работы Александра Переза, Филипп Веннинга, Юлии Либ, Георгия Молодцова в компании самих авторов.

Во внеконкурсной программе в кинотеатре "Москва" состоится специальный показ лирической немой комедии Бориса Барнета "Дом на Трубной" (1928) под аккомпанемент Алексея Айги и "Ансамбля 4'33''". Увидеть ленту и послушать живую музыку минчане смогут 7 ноября в кинотеатре "Москва". А 8 ноября в пространстве "Ок16" состоится клубный концерт Алексея Айги и "Ансамбля 4'33''" для гостей и зрителей фестиваля. 4 ноября в кинотеатре "Мир" пройдет специальный внеконкурсный показ "Маэстро Анисимов" с участием режиссера фильма Михаила Ждановского под аккомпанемент музыкантов.

XXIV кинофестиваль пройдет с 3 по 10 ноября 2017 года в Минске. Дирекция главного кинособытия года - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Организаторы - Министерство культуры Беларуси, Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм", Белорусского союза кинематографистов.-0-