В Гродно нашли кафлю, из которой делали печки во времена короля Батория

ГРОДНО, 3 ноя — Sputnik, Инна Гришук. Несколько образцов старинной кафли времен Стефана Батория нашли археологи во время раскопок, которые идут на территории Старого замка в Гродно. Вместе с шахматной ладьей кафля стала одной из наиболее интересных находок на Замковой горе.

Найденные при раскопках предметы больше похожи на глиняные горшки, горлышко которых имеет квадратную форму или форму цветка с 4 или 6 лепестками. Это горшковая кафля, из которой в старину складывались печи.



© Sputnik/ Инна Гришук Кафля с горлышком в форме цветка с шестью лепестками – одна из самых редких находок

Как рассказала руководитель археологических раскопок Наталья Кизюкевич, на Замковой горе горшковая кафля найдена впервые. До этого подобные артефакты находили на территории Лидского, Мирского и Кревского замков.

"Кафля относится к первой половине XVI века. Она могла быть уложена не ранее первой половины XVI века или чуть позднее — в середине или второй половине этого столетия", — отмечает специалист.

Один из образцов — шестилепествокая кафля — был найден целиком. Остальные доставали из земли по черепкам. Все они сделаны из обожженной глины и под тяжестью земли лопнули. Несколько образцов археологи собрали и склеили по кусочкам. Еще несколько ждут, когда их соберут.



© Sputnik/ Инна Гришук Шахматная ладья предположительно XIV века была найдена 25 октября на территории Старого замка

Образцы горшковой кафли и найденная чуть ранее деревянная шахматная ладья считаются самыми ценными находками для данного исторического памятника.

"Шахматная фигура более интересна широкому кругу людей, не только специалистам. Она сама по себе уникальна", — говорит Кизюкевич.

Ладья высотой примерно 5 сантиметров сделана, скорее всего, из кости животного. Ее нашли в культурном слое XIV века, но специалисты не исключают, что изготовить ее могли намного раньше, а затем хранить в замке. В последний раз шахматную ладью возле Старого замка находили во время раскопок в 1931 году. Сейчас в собрании музея в Гродно есть шесть подобных шахматных фигур.



© Sputnik/ Инна Гришук Руководитель археологических раскопок на территории старого Замка в Гродно Наталья Кизюкевич

Необычной находкой можно назвать и золотое женское кольцо предположительно XIV века. Оно стало вторым по счету золотым украшением, найденным на территории Старого замка. Первое золотое кольцо было найдено в 1949 году при раскопках на территории Нижней церкви.

Как отмечает Наталья Кизбкевич, археологические раскопки начались 11 октября. На сегодняшний день специалисты опустились на глубину 2,5 метров и исследовали 1,5 метра культурного слоя. Им предстоит изучить еще примерно 2-2,5 метра. За три недели на объекте было найдено довольно много предметов. Это керамика, пряжки, наконечники стрел, гвозди, несколько колец и другие предметы, а также кости животных. Изучать их будут после окончания полевых работ.

Археологические раскопки на территории Старого замка начались накануне масштабной реставрации замкового комплекса. Ему хотят вернуть тот вид, каким он был при строительстве во время короля Стефана Батория, вот только у ученых существуют разные точки зрения на проект реставрации замка >>