ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о Якубе Коласе: символ величия и культурного богатства нации

03.11.2017 09:32 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам торжественных мероприятий по случаю 135-летия со дня рождения прославленного писателя, народного поэта, классика национальной и мировой литературы Якуба Коласа, сообщили в пресс-службе главы государства.

Лукашенко о Якубе Коласе: символ величия и культурного богатства нации
© Sputnik/ Станислав Андросик / Виктор Толочко
Экскурсию по местам, связанным с жизнью Якуба Коласа, провели в Минске

"Один из основателей современной художественной прозы, автор знаменитых поэтических шедевров, он стал настоящим народным песняром, символом величия и культурного богатства нации", – говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что жизнь и литературная деятельность Коласа – это пример самоотверженного служения народу и отечеству, а его творческое наследие по праву считается источником духовности и вдохновения для многих поколений.

Мероприятия

В день юбилея Коласа к его памятнику в Минске возложат цветы от руководства страны, молодежи, творческой интеллигенции, минчан.

В минувший четверг прошла церемония гашения марки, посвященной юбилею поэта. В основе нее – портрет песняра авторства Михаила Савицкого, на марке имеется автограф стихотворения Коласа.

Сегодня в государственной филармонии пройдет концерт "Спяшайцеся з паэтам стрэцца…",

Кроме того, в день 135-летнего юбилея поэта в Минске состоится белорусскоязычный поэтический баттл "Вершус".

В субботу 4 ноября на родине классика – в Столбцах – также пройдут мероприятия, в которых примут участие народные творческие коллективы.

Народный поэт Беларуси Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич) родился 3 ноября в деревне Акинчицы, в настоящее время территория Столбцов. Он является классиком и одним из основоположников новой белорусской литературы.

Колас писал поэзию и прозу, в том числе и для детей. Из-под его пера вышли такие произведения, как поэмы "Новая зямля", "Сымон-музыка", повести "У палесскай глушы", повести "Дрыгва", "На ростанях".

Биографы классика отмечают: последнее, что написал Колас, это письмо, в котором он поднимал вопрос о судьбе белорусского языка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В день 135-летнего юбилея Якуба Коласа в Минске пройдет белорусскоязычный поэтический баттл "Вершус".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В Витебске сварили холодец в виде головы Ленина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика