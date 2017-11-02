Лукашенко о Якубе Коласе: символ величия и культурного богатства нации

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам торжественных мероприятий по случаю 135-летия со дня рождения прославленного писателя, народного поэта, классика национальной и мировой литературы Якуба Коласа, сообщили в пресс-службе главы государства.



© Sputnik/ Станислав Андросик / Виктор Толочко Экскурсию по местам, связанным с жизнью Якуба Коласа, провели в Минске

"Один из основателей современной художественной прозы, автор знаменитых поэтических шедевров, он стал настоящим народным песняром, символом величия и культурного богатства нации", – говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что жизнь и литературная деятельность Коласа – это пример самоотверженного служения народу и отечеству, а его творческое наследие по праву считается источником духовности и вдохновения для многих поколений.

Мероприятия

В день юбилея Коласа к его памятнику в Минске возложат цветы от руководства страны, молодежи, творческой интеллигенции, минчан.

В минувший четверг прошла церемония гашения марки, посвященной юбилею поэта. В основе нее – портрет песняра авторства Михаила Савицкого, на марке имеется автограф стихотворения Коласа.

Сегодня в государственной филармонии пройдет концерт "Спяшайцеся з паэтам стрэцца…",

Кроме того, в день 135-летнего юбилея поэта в Минске состоится белорусскоязычный поэтический баттл "Вершус".

В субботу 4 ноября на родине классика – в Столбцах – также пройдут мероприятия, в которых примут участие народные творческие коллективы.

Народный поэт Беларуси Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич) родился 3 ноября в деревне Акинчицы, в настоящее время территория Столбцов. Он является классиком и одним из основоположников новой белорусской литературы.

Колас писал поэзию и прозу, в том числе и для детей. Из-под его пера вышли такие произведения, как поэмы "Новая зямля", "Сымон-музыка", повести "У палесскай глушы", повести "Дрыгва", "На ростанях".

Биографы классика отмечают: последнее, что написал Колас, это письмо, в котором он поднимал вопрос о судьбе белорусского языка.