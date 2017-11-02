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Истина, любовь и красота: кинофестиваль "Лістапад" стартует "Аритмией"
03.11.2017 10:02 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Международный кинофестиваль "Лістапад" в 24-й раз стартует в Минске в пятницу 3 ноября, в его конкурсную программу вошли 94 картины, а всего на экранах минских кинотеатров покажут фильмы 55 режиссеров.
© Sputnik/ Сергей Пятаков
В конкурсной программе четыре секции – игрового, документального кино, фильмы для детей и национальный конкурс, в котором поучаствуют сразу игровые, документальные и анимационные фильмы.
"Основные конкурсы игрового и документального кино сфокусированы на новых фильмах, созданных в странах бывшего коммунистического блока: странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы", – рассказали организаторы фестиваля.
В текущем году фильмом открытия станет лента российского режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия", которая уже успела завоевать Гран-при российского кинофестиваля "Кинотавр".
Главные призы минского кинофестиваля распределяются решением жюри, которое в этом году возглавляет венгерский режиссер Бенсе Флигауф. Зрители могут также поучаствовать в голосовании и выбрать лидера.
Киноленты фестиваля покажут в кинотеатрах "Центральный", "Мир", "Пионер", "Беларусь", "Falcon Club Бутик Кино". Церемония открытия и закрытия, а также специальные показы пройдут в кинотеатре "Москва".
Второй за историю ММКФ "Лістапад" День виртуальной реальности в партнерстве с Галереей ВИР состоится 7 ноября на площадке Галереи "Арт-Беларусь". Посетители мероприятия получат возможность увидеть 15 сферических фильмов от белорусских и зарубежных авторов, поучаствовать в создании цифровых инсталляций, встретиться с гостями и членами жюри.
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В шести кинотеатрах Минска за неделю покажут 165 лент, церемонии открытия и закрытия пройдут в кинотеатре "Москва".
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