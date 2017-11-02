|
Новые "Звездные войны" выйдут на экраны 14 декабря
03.11.2017 10:07 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Новый, восьмой эпизод фантастической франшизы "Звездные войны: Последние джедаи" стартует в кинотеатрах с 14 декабря этого года.
"Последние джедаи" станет восьмым эпизодом "Звездных войн" и девятым полнометражным фильмом о созданном Джорджем Лукасом мире. Сейчас лентами занимаются в студии Disney, а перезапустили франшизу в 2015-м.
Очередной фильм серии, "Последние джедаи", выйдет на мировые экраны уже 14 декабря 2017-го. В картине вновь появятся известные по "Пробуждению силы" персонажи — в том числе Рэй, Финн и Кайло Рен.
Последний из опубликованных трейлеров фильма за первый день собрал более 3,5 миллионов просмотров. Сегодня восьмые "Звездные войны" — один из самых ожидаемых фильмов года.
Предыдущий фильм франшизы вышел в 2015-м и собрал в мировом прокате более двух миллиардов долларов. Всего в рамках перезапущенной истории планируются к выходу три фильма, последний — в 2019-м.
Кроме этого, Disney развивает и спин-оффы к
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый день после публикации нового трейлера восьмых "Звездных войн" ролик посмотрели более трех с половиной миллионов человек.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии