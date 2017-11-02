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Режиссер "Парфюмера" возглавит жюри берлинского кинофестиваля

03.11.2017 13:20 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Немецкий режиссер, сценарист и композитор Том Тыквер, известный своими работами "Парфюмер", "Париж, я люблю тебя", "Беги, Лола, беги", возглавит жюри берлинского кинофестиваля.

"Берлинале всегда был моим любимым и моим домашним кинофестивалем и поддерживал меня с тех пор, как я стал кинорежиссером. У нас фантастическая обширная история сотрудничества друг с другом", — заявил Тыквер.

Он признал, что с нетерпением ждет двух с половиной недель беспрерывного просмотра фильмов, которые сулит членство жюри. Тыквер изучал философию в Берлине, и сначала выступал соавтором некоторых участвовавших в фестивале картин. Дважды он становился автором фильмов открытия кинофестиваля. В 2002 году событие открылось его фильмом "Небеса", в 2009 году — картиной "Интернэшнл".

Режиссер "Парфюмера" возглавит жюри берлинского кинофестиваля
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
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Тыквер известен в том числе музыкой к фильмам. Музыкальное сопровождение к своим картинам он зачастую создает самостоятельно. Композитор пишет музыку также и к картинам других режиссеров.

Кинофестиваль с 1951 года проводится в Берлине. Традиционно его символом становится золотой медведь. Прежде Берлинале проводили летом, но теперь он уже традиционно проходит в феврале.  За десять дней на него разошлось несколько сотен тысяч билетов.

 
Теги: Минск
 
 
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Режиссер Том Тыквер назвал Берлинале своим любимым и домашним кинофестивалем.

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