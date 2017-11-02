ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жюри "Ліcтападзіка": нет специальных детских и взрослых тем

03.11.2017 16:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Детское кино — это не только анимация Pixar и истории "Ералаш", уверен программный директор конкурса игрового кино "Лiстапада" Игорь Сукманов.

Жюри "Ліcтападзіка": нет специальных детских и взрослых тем
© Sputnik / Елена Васильева
Любовь, война, любовь: что смотреть на кинофестивале "Лістапад"

"Наша программа продемонстрирует, что детское кино может быть серьезным", — рассказал Сукманов во время пресс-конференции.

В рамках конкурса покажут фильмы для детей и юношеской аудитории, в которых поднимут темы отношения детей и родителей, смерти, дружбы, школы. Историческая перспектива, на фоне которой разворачиваются события, различна – от современности до Второй мировой войны во Франции или гражданской войны в Колумбии. Жюри возглавит режиссер Кай С. Пик.

"Не нужно бояться поднимать любую тему в детском кино. Нужно лишь понимать, для какой аудитории работает режиссер, и в зависимости от этого по-разному раскрывать тему", — уверен Пик.

Его поддержали и другие члены жюри. Писательница Мария Бершадская отметила, что нет специальных детских и взрослых тем, а сами дети не ждут "игры в поддавки".

"Мы обращаемся к опыту детей и рассказываем историю теми выразительными средствами, которые им понятны, но это не влияет на глубину. Дети ждут честности, желания выйти навстречу к ним и поиска ответа на их вопросы без назидательности", — отметила Бершадская на пресс-конференции.

Показы пройдут в минских кинотеатрах с 4 по 10 ноября. Конкурсную программу "Лістападзіка" откроет фильм Андреаса Дрезена из Германии "Тим Талер". Фильм уже получил награду на международном фестивале фантастического кино в Пучхоне — Южная Корея. Всего десять лент из Ирана, Франции, Германии, Колумбии и других стран предлагает программа детского конкурса.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ліcтападзік" обещает продемонстрировать способность детского кино быть серьезным.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Шакил О'Нил съел самые острые в мире чипсы и убежал из телестудии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика