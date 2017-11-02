МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Детское кино — это не только анимация Pixar и истории "Ералаш", уверен программный директор конкурса игрового кино "Лiстапада" Игорь Сукманов.

"Наша программа продемонстрирует, что детское кино может быть серьезным", — рассказал Сукманов во время пресс-конференции.

В рамках конкурса покажут фильмы для детей и юношеской аудитории, в которых поднимут темы отношения детей и родителей, смерти, дружбы, школы. Историческая перспектива, на фоне которой разворачиваются события, различна – от современности до Второй мировой войны во Франции или гражданской войны в Колумбии. Жюри возглавит режиссер Кай С. Пик.

"Не нужно бояться поднимать любую тему в детском кино. Нужно лишь понимать, для какой аудитории работает режиссер, и в зависимости от этого по-разному раскрывать тему", — уверен Пик.

Его поддержали и другие члены жюри. Писательница Мария Бершадская отметила, что нет специальных детских и взрослых тем, а сами дети не ждут "игры в поддавки".

"Мы обращаемся к опыту детей и рассказываем историю теми выразительными средствами, которые им понятны, но это не влияет на глубину. Дети ждут честности, желания выйти навстречу к ним и поиска ответа на их вопросы без назидательности", — отметила Бершадская на пресс-конференции.

Показы пройдут в минских кинотеатрах с 4 по 10 ноября. Конкурсную программу "Лістападзіка" откроет фильм Андреаса Дрезена из Германии "Тим Талер". Фильм уже получил награду на международном фестивале фантастического кино в Пучхоне — Южная Корея. Всего десять лент из Ирана, Франции, Германии, Колумбии и других стран предлагает программа детского конкурса.