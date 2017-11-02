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Кинофестиваль "Лістапад" стартовал в Минске

03.11.2017 17:54 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Кинофестиваль "Лістапад" открывается сегодня в кинотеатре "Москва" фильмом "Аритмия", сообщает корреспондент Sputnik.

Кинофестиваль "Лістапад" стартовал в Минске
© Pexels
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Фестиваль проходит в белорусской столице уже в 24-й раз, участие в нем принимают картины режиссеров из 55 стран мира. Всего в Минске в рамках фестиваля покажут 94 фильма.

Картину открытия "Аритмия" ожидали многие белорусские зрители. Лента рассказывает о талантливом враче скорой помощи. Пока он спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, режиссер задается вопросом: что легче — спасать других или спасти себя?

В этом году слоган фестиваля — "Истина, любовь и красота". Ведущие церемонии открытия кинофестиваля — Екатерина Раецкая и Денис Дудинский. Сама Екатерина рекомендует не пропускать "Убийство священного оленя" — фильм Йоргоса Лантимоса, который покажут в кинотеатре "Москва" 11 ноября.

Киноленты фестиваля покажут в кинотеатрах "Центральный", "Мир", "Пионер", "Беларусь", "Falcon Club Бутик Кино".

Церемония открытия и закрытия, а также специальные показы пройдут в кинотеатре "Москва".

 
Теги: Минск
 
 
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Открыла фестиваль картина российского режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия", в торжественной церемонии принимал участие кинорежиссер Владимир Меньшов.

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