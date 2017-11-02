Лукашенко вручил награду российскому кинорежиссеру Меньшову

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Российский актер и кинорежиссер Владимир Меньшов получил награду от президента Беларуси Александра Лукашенко за сохранение и развитие духовности в киноискусстве, сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Елена Васильева Кинофестиваль "Лістапад" стартовал в Минске

В четверг состоялась торжественная церемония открытия XXIV Минского международного кинофестиваля "Лістапад". В белорусскую столицу для участия в открытии приехал Владимир Меньшов.

"Мне нравится то, что происходит в Беларуси, и это отличается от России. Нравится, что вы живете по средствам, что не даете разгуляться олигархам. Я горд этой наградой, и она займет видное место в моем доме", — поблагодарил президента Меньшов.

Для почетного гостя актриса Вера Полякова исполнила песню из кинофильма "Москва слезам не верит", режиссером которого был Меньшов. К слову, именно за эту картину он был удостоен "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 1981 году.

Участие в кинофестивале принимают картины режиссеров из 55 стран мира. Всего в Минске в рамках "Лістапада" покажут 94 фильма.