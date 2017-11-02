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В Минске открылся международный кинофестиваль "Лістапад-2017"

03.11.2017 19:09 — Новости Культуры | БелТА  
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В Минске открылся международный кинофестиваль "Лістапад-2017"

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2017" стартовал. Торжественная церемония открытия кинофорума под слоганом "Истина, любовь и красота" состоялась в кинотеатре "Москва", передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствие главы государства гостям фестиваля зачитал заместитель премьер-министра Василий Жарко. Он вручил специальный приз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" народному артисту России Владимиру Меньшову, который с благодарностью принял приз, считая ее высокой наградой.

Владимир Меньшов разбил символическую тарелку "Лістапада-2017", тем самым дав старт 24-му по счету международному кинофоруму в Минске.

После представления участников конкурсных программ и членов жюри для гостей вечера предложен показ фильма Бориса Хлебникова "Аритмия".

XXIV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 3 по 10 ноября. Дирекция главного кинособытия года - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Организаторы - Министерство культуры, Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм", Белорусского союза кинематографистов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2017" стартовал. Торжественная церемония открытия кинофорума под слоганом "Истина,...

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