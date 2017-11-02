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Спецприз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" вручен Владимиру Меньшову
03.11.2017 19:15 — Новости Культуры | БелТА
Василий Жарко и Владимир Меньшов
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный приз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" присужден народному артисту России Владимиру Меньшову, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии открытия XXIV Минского международного кинофестиваля "Лістапад".
Награду великому кинорежиссеру современности вручил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.
"Моя любовь к Беларуси возникла особенно ярко, когда я оказался здесь с картиной "Москва слезам не верит". Был конец 1979 года - начало 1980-го. Шефство надо мной взял тогда Виктор Туров. Его мама много рассказала об истории Беларуси, которой досталась очень трудная судьба. Но ваша страна прекрасно справилась с этим испытанием", - сказал Владимир Меньшов, с благодарностью принимая спецприз. Эту награду режиссер считает очень высокой.
Владимир Меньшов разбил символическую тарелку кинофестиваля "Лістапад", что означает старт форума.-0-
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Спецприз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" вручен Владимиру Меньшову
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный приз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" присужден народному артисту...
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