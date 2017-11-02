Василий Жарко и Владимир Меньшов

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный приз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" присужден народному артисту России Владимиру Меньшову, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии открытия XXIV Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

Награду великому кинорежиссеру современности вручил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.

Владимир Меньшов сказал в ответном слове, что его любовь к Беларуси возникла особенно ярко, когда он оказался здесь с картиной "Москва слезам не верит". "Был конец 1979 года - начало 1980-го. Шефство надо мной взял тогда Виктор Туров, замечательный режиссер. Я разговаривал с его мамой, которая была в партизанском отряде во время войны. Она рассказывала много страшного и святого из жизни Беларуси во время войны, из жизни Беларуси, которой досталось как ни одной другой республике в годы войны, досталась очень трудная судьба. Но ваша страна прекрасно справилась с этим испытанием, она вышла обновленной и великолепной", - сказал Владимир Меньшов, с благодарностью принимая спецприз. Эту награду режиссер считает очень высокой и горд ею.

Владимир Меньшов разбил символическую тарелку кинофестиваля "Лістапад", что означает старт форума.

XXIV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 3 по 10 ноября. Дирекция главного кинособытия года - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Организаторы - Министерство культуры, Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм", Белорусского союза кинематографистов.-0-

Фото Геннадия Жинкова.