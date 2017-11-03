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Меньшов: ваша действительность не похожа на российскую

04.11.2017 09:58 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Российский актер и режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем первом визите в Беларусь во время открытия двадцать четвертого международного кинофестиваля "Лістапад" в Минске.

Меньшов: ваша действительность не похожа на российскую
© Sputnik / Елена Васильева
Кинофестиваль "Лістапад" стартовал в Минске

"Когда я приехал в Минск с фильмом "Москва слезам не верит", шефство надо мной взял режиссер Виктор Туров. Я некоторое время провел у него дома и разговорился с его мамой — она рассказала столько страшного и святого из своей жизни и жизни Беларуси во время войны, которой досталась как ни одной другой части страны и которая оказала сопротивление как ни одна другая часть. Беларусь сумела отстроиться и развиться", — рассказал Меньшов.

Он подчеркнул, что ему нравится умение Беларуси жить по средствам и он считает, что местная действительность отличается от российской.

"Мне нравится, что вы не даете разгуляться олигархам. Я с благодарностью принимаю награду, которую мне вручает президент республики и кинематографическая общественность вашей страны. Я благодарен за эту награду и поставлю ее на самое выгодное место в квартире", — отметил Меньшов, принимая награду "За развитие за сохранение и развитие духовности в киноискусстве".

В знак старта кинофестиваля почетный гость разбил тарелку о штатив, а актриса Вера Полякова исполнила для него песню из кинофильма "Москва слезам не верит".

 
Теги: Минск
 
 
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Режиссер фильма "Москва слезам не верит" признался в любви к Беларуси и разбил о штатив тарелку, дав тем самым старт минскому международному кинофестивалю...

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