Под Вилейкой разрушают городище Железного века

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Дорожно-строительное управление в Вилейском районе около деревни Арпа уже второй год ведет разработку песчаного карьера, в зону которого попадает археологический объект — городище Железного века культуры штрихованной керамики.

По словам археолога кандидата исторических наук Максима Чернявского, этот участок официально выделен властями местному ДСУ на разработку карьера с песком. Ни на одном из уровней власти, ни в райисполкоме, ни в облисполкоме заведомо не поинтересовались о том, присутствуют ли на выделенном под разработку участке археологические объекты, как это предписано законодательством РБ. Фактически строители стали заложниками ситуации, так как это не их обязанности – выяснять, есть ли на участке археологические памятники. Однако после получения информации об угрозе археологическому объекту они обязаны, согласно законодательству, немедленно прекратить любые работы в его окрестностях.

Сейчас памятник археологии сильно поврежден строительной техникой. Максим Чернявский рассказал, что приезжал к городищу и находил остатки посуды и металлические изделия эпохи Железного века.

"Данное городище, конечно, не внесено в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, но является важным археологическим объектом. Оно известно науке с XIX века и, кстати, включено в "Список воинских захоронений, мемориалов и памятников истории и культуры г. Вилейка и Вилейского района" от 2013 года, который утвержден Вилейском райисполкомом. По закону, до экспертизы участка под земляные работы должен был быть подключен Институт истории НАН Беларуси. Власти на разных уровнях, от сельсовета до облисполкома, этого не сделали", — пояснил Максим Чернявский.

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