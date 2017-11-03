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Warner Bros. собирается снять сериал по мотивам "Властелина колец"
04.11.2017 14:25 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Компании Warner Bros. и Amazon Studios приступили к переговорам о создании сериала по трилогии писателя Джона Р. Р. Толкина "Властелин колец", сообщило издание
В переговорах принимает участие основатель и глава ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос. К ним также была привлечена компания Tolkien Estate, управляющая имуществом писателя.
Сообщается, что пока в рамках обсуждения перспективного сериала никаких сделок не было заключено.
По информации Variety, создание сериала по мотивам "Властелина колец" отвечает обновленной политике Amazon Studios, которую сформулировал Безос: перейти от натуралистических сериалов к масштабным проектам, которые будут интересны людям по всему миру.
Трилогия "Властелин Колец" – одно из самых известных фэнтезийных произведений прошлого века, роман был переведен более чем на 30 языков.
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Пока в рамках обсуждения перспективного сериала никаких сделок не было заключено.
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