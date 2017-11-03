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Forbes назвал "Чудо-женщину" самым кассовым фильмом о супергерое
04.11.2017 14:58 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Фильм "Чудо-женщина" режиссера Пэтти Дженкинса стал самой кассовой картиной о супергерое, по данным журнала
В мировом прокате фильм собрал 821,74 млн долларов, немного обогнав прежнего лидера – кинокартину "Человек-паук", которая в 2002 году собрала 821,7 млн долларов. Журнал сделал поправку на инфляцию и отметил, что сейчас сборы "Человека-паука" превысили бы 1 млрд долларов.
Фильм "Чудо-женщина" рассказывает об истории происхождения супергероя. В картине фигурируют древнегреческие боги (бог войны Арес) и другие мифические персонажи.
В белорусском прокате история фильма была отнюдь не столь успешной, ее обошли по сборам "Пираты Карибского моря", которые только по данным государственных кинотеатров посмотрело в три раза больше человек, чем фильм о женщине-супергерое.
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"Человека-паука", выпущенного в 2002 году, сместила с лидерских позиций не "Чудо-женщина", а инфляция.
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