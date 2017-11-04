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Финское посольство в США просит помочь найти актера Мэтта Деймона
04.11.2017 20:50 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Посольство Финляндии в США разыскивает популярного американского актера Мэтта Деймона, о помощи своих подписчиков дипмиссия попросила в аккаунте в
Sputnik / Александр Шурмелев
Актера просят найти для того, чтобы он поздравил Финляндию с Днем независимости. Этот праздник государство отмечает 6 декабря.
"До нашего сотого Дня независимости осталось немногим более месяца, и нам нужно найти Мэтта Деймона", — говорится в сообщении диппредставительства.
Отмечается, что дед американской кинозвезды был финном, поэтому посольство хочет, чтобы Деймон записал видеообращение для жителей Суоми.
Финские дипломаты таким образом решили проверить "теорию пяти рукопожатий" и найти актера через своих подписчиков.
Мэтт Деймон — известный американский актер, сыгравший в многих популярный фильмах, в частности "Спасти рядового Райана", трилогии об Оушене, тетрологии о Джейсоне Борне, а также в "Отступнике" и "Марсианине".
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Дед популярного киноактера был финном, поэтому дипломаты попросили Деймона записать видеообращения для жителей страны Суоми.
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