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Финское посольство в США просит помочь найти актера Мэтта Деймона

04.11.2017 20:50 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Посольство Финляндии в США разыскивает популярного американского актера Мэтта Деймона, о помощи своих подписчиков дипмиссия попросила в аккаунте в Facebook.

Финское посольство в США просит помочь найти актера Мэтта Деймона
Sputnik / Александр Шурмелев
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Актера просят найти для того, чтобы он поздравил Финляндию с Днем независимости. Этот праздник государство отмечает 6 декабря.

"До нашего сотого Дня независимости осталось немногим более месяца, и нам нужно найти Мэтта Деймона", — говорится в сообщении диппредставительства.

Отмечается, что дед американской кинозвезды был финном, поэтому посольство хочет, чтобы Деймон записал видеообращение для жителей Суоми.

Финские дипломаты таким образом решили проверить "теорию пяти рукопожатий" и найти актера через своих подписчиков.

Мэтт Деймон — известный американский актер, сыгравший в многих популярный фильмах, в частности "Спасти рядового Райана", трилогии об Оушене, тетрологии о Джейсоне Борне, а также в "Отступнике" и "Марсианине".

 
Теги: Минск
 
 
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Дед популярного киноактера был финном, поэтому дипломаты попросили Деймона записать видеообращения для жителей страны Суоми.

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