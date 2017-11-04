Селфи в стиле 1915-го: в Гродно создали дворик, возвращающий в прошлое

ГРОДНО, 5 ноя — Sputnik, Инна Гришук. В Гродно появился дворик, где можно сфотографироваться на фоне разрушенной Фары Витовта и городской ратуши. Зайдя в него, можно оказаться в далеком 1915 и сделать фото на фоне старинных улочек начала прошлого века.

Необычный дворик появился по улице Найдуса в самом центре Гродно возле торгового центра "АВС". Здесь три стены небольшой площадки украсили росписями, на которых изображены центральные улицы Гродно. Идея принадлежит одному из арендаторов торгового центра. Работу выполнял гродненский художник Алексей Наумчик.



© Sputnik/ Инна Гришук На правой стене – Фарный костел и здание городской ратуши, которую снесли после Второй мировой

"Задумка в том, чтобы дать возможность прикоснуться к жизни дореволюционного Гродно в переломный момент 1915 года", — рассказывает Наумчик.

По словам художника, основой стали три фотографии 1915 года — две черно-белые и одна раскрашенная. Чтобы сделать сюжет более живым, художник дополнил статичные снимки, изобразив на них людей, машины, бегущую упряжку лошадей.



© Sputnik/ Инна Гришук Центральная стена – улица Купеческая, в 1915 году переименованная в Кутузовскую, это современная Карла Маркса

Также он решил сделать их в цвете. Снимок, на котором изображена Фара Витовта в виде Софийского собора, был раскрашен, поэтому художник использовал цвета с оригинала. Два других снимка художник сначала расцвечивал с помощью компьютерных программ, и только потом переносил на стену. Каким был цвет крыши Фарного костела, Алексей пытался узнать в исторических источниках, но ничего не нашел. Поэтому решил сделать в такой же цветовой гамме, как сейчас.

Художник шутит: "В Фарном костеле как раз шел ремонт. Работы по окрашиванию крыш у нас шли параллельно".



© Sputnik/ Инна Гришук На левой стене изображена Фара Витовта - храм был снесен в 1961 году

Над росписями стен художник работал почти три месяца и закончил неделю назад. Как пояснил Наумчик, все затянулось, так как трудиться приходилось в свободное от работы время — по выходным и по вечерам. Сам парень работает художником-реставратором в Гродненском историко-археологическом музее.

Горожане и туристы уже приходят сюда, чтобы делать необычные селфи и фотосессии. Многие признаются, что, оказавшись во дворике, ощущают, будто на самом деле вернулись на 100 лет назад. Сам же художник пока не готов поделиться впечатлением.

Он признался: "Пока не отошел от работы, мой глаз пока видит, что можно изменить или улучшить".