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Андрис Лиепа привезет в Минск "Русские сезоны" и Нино Ананиашвили

05.11.2017 11:50 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Андрис Лиепа покажет в Минске три одноактных балета из знаменитых "Русских сезонов" Сергея Дягилева — "Жар-птица", "Шехеразада", "Видение розы". 26 ноября на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета состоится творческий вечер Дягилев гала".

"Русские сезоны" — прекрасные и неизвестные

Более двадцати лет народный артист России Андрис Лиепа занимается возрождением балетов из знаменитых "Русских сезонов" Сергея Дягилева.

Сто лет назад они имели ошеломительный успех в Париже, Лондоне, Риме и других крупнейших европейских столицах. В начале XX века русские танцовщики Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина, балетмейстер Михаил Фокин и художники Лев Бакст, Валентин Серов, Александр Бенуа покорили своим искусством Европу.

Андрис Лиепа привезет в Минск "Русские сезоны" и Нино Ананиашвили
© Sputnik/
"Русские сезоны" Сергея Дягилева произвели в Европе настоящий триумф

К сожалению, широкой известности в России они не получили — из-за революции все создатели "Русских сезонов" вынуждены были эмигрировать.

Явление Дягилева на отечественной сцене

В 1993 году Андрис Лиепа начал возрождение трех жемчужин "Русских сезонов" — балетов "Шехеразада", "Петрушка" и "Жар-птица".

Восстановленные балеты вошли в фильм "Возвращение Жар-птицы", в котором Андрис Лиепа выступил в роли режиссера-постановщика, продюсера, а также исполнил главные партии во всех трех постановках. Впоследствии фильм получил призы на престижных кинофестивалях в России, Америке, Франции.

В 2005 году Андрис Лиепа представил зрителям новый проект "Русские сезоны XXI век", включающий как реконструированные и восстановленные спектакли, так и достижения современной российской культуры.

Андрис Лиепа привезет в Минск "Русские сезоны" и Нино Ананиашвили
© Sputnik/ Илья Питалев
Фрагмент оперы-балета "Золотой петушок"

На белорусской сцене в разные годы Андрис Лиепа поставил три балета из "Русских сезонов"  —  "Шехеразаду", "Тамар" и "Жар-птицу".

На творческом вечере в белорусском Большом театре будут представлены два из них, а также балет "Видение розы", который был поставлен в белорусском Большом театре хореографом Раду Поклитару.

Нино Ананиашвили выступит в Большом

Творческий вечер Андриса Лиепы в Минске порадует зрителей букетом известных имен. Жар-птицу в одноименном балете Игоря Стравинского будет танцевать заслуженная артистка России Александра Тимофеева — прима-балерина театра "Кремлевский балет".

Андрис Лиепа привезет в Минск "Русские сезоны" и Нино Ананиашвили
© Sputnik/ Александр Макаров
Многие годы Нино Ананиашвили и Андрис Лиепа были солистами Большого театра России

Партию Ивана-царевича исполнит Давид Ананиашвили — молодой танцовщик Грузинского балета, однофамилец несравненной Нино Ананиашвили.

Сама Нино, суперзвезда мирового балета, также выйдет в этот вечер на сцену в балете "Видение розы" Карла Марии фон Вебера.

Она приезжает в Минск специально на творческий вечер Андриса Лиепы, ее многолетнего партнера по сцене. В спектакле "Видение розы" вместе с ней будет танцевать молодой премьер Большого театра России Якопо Тисси — в недавнем прошлом солист Венского государственного балета и театра "Ла Скала".

Андрис Лиепа привезет в Минск "Русские сезоны" и Нино Ананиашвили
© Фото: предоставлено НАБТОБ Беларуси
Андрис Лиепа более двадцати лет занимается возрождением балетов из знаменитых "Русских сезонов" Сергея Дягилева

Сказки "Шахерезады"

Следующий шедевр, который будет показан в рамках творческого вечера, — балет "Шехеразада", который потряс в свое время Париж. В 1910 году парижане увидели спектакль по мотивам арабских сказок "Тысяча и одна ночь", и его успех положил начало популярности "Русских сезонов". В спектакле, который будет показан на белорусской сцене, главные партии исполнят первая солистка балетной труппы Михайловского театра, выпускница Белорусского хореографического колледжа Алиса Содолева и Бахтияр Адамжан  один из ведущих танцовщиков из Казахстана, ведущий солист балета "Астана опера".

 
Теги: Минск
 
 
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В Большом театре Беларуси пройдет творческий вечер народного артиста России Андриса Лиепы — "Дягилев гала", для участия в котором приедет звезда мирового балета...

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