Настю Каменских уличили в плагиате

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Первая сольная песня певицы Насти Каменской "Это моя ночь" вызвала скандал в социальных сетях: оказалось, что композиция – плагиат.

Не так давно поклонники русскоязычной поп-музыки обсуждали факт распада дуэта Насти Каменских и Потапа (Алексея Потапенко). Впрочем, скучать по себе Каменских никого не заставила – она уже выпустила дебютную сольную композицию.

Вместе с песней "Это моя ночь" уже представлен и клип на композицию, теперь Каменских выступает под псевдонимом NK. Что примечательно, за несколько дней его посмотрели более миллиона человек – достаточно хороший показатель для такого "дебюта".

Не обошлось с новой песней Насти Каменских и без скандала: певицу уличили в плагиате. Мелодия ее композиции очень похожа на представленный в феврале этого года трек "Something Just Like This" групп The Chainsmokers и Coldplay. В подписи же под клипом Каменских автором значится Потап.

Сама Каменских пока никак не прокомментировала обвинения в плагиате, как и Потап. Тем временем любители поп-музыки продолжают обсуждать подобный способ "написания хитов".

Сейчас Каменских 30 лет, в дуэте с Потапом она пела с 2006 года. Судя по всему, Потапенко продолжает ее продюсировать. Еще один его проект – популярная среди молодежи группа "Время и стекло".