ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Настю Каменских уличили в плагиате

05.11.2017 18:09 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Первая сольная песня певицы Насти Каменской "Это моя ночь" вызвала скандал в социальных сетях: оказалось, что композиция – плагиат.

Не так давно поклонники русскоязычной поп-музыки обсуждали факт распада дуэта Насти Каменских и Потапа (Алексея Потапенко). Впрочем, скучать по себе Каменских никого не заставила – она уже выпустила дебютную сольную композицию.

Вместе с песней "Это моя ночь" уже представлен и клип на композицию, теперь Каменских выступает под псевдонимом NK. Что примечательно, за несколько дней его посмотрели более миллиона человек – достаточно хороший показатель для такого "дебюта".

Не обошлось с новой песней Насти Каменских и без скандала: певицу уличили в плагиате. Мелодия ее композиции очень похожа на представленный в феврале этого года трек "Something Just Like This" групп The Chainsmokers и Coldplay. В подписи же под клипом Каменских автором значится Потап.

Сама Каменских пока никак не прокомментировала обвинения в плагиате, как и Потап. Тем временем любители поп-музыки продолжают обсуждать подобный способ "написания хитов".

Сейчас Каменских 30 лет, в дуэте с Потапом она пела с 2006 года. Судя по всему, Потапенко продолжает ее продюсировать. Еще один его проект – популярная среди молодежи группа "Время и стекло".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начавшая сольную карьеру певица "позаимствовала" мелодию для песни у Coldplay

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Гнездо революционной заразы". Чем прославилась деревня Блонь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика