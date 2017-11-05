МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Национальная киностудия "Беларусьфильм" должна стать современной кинофабрикой с понятными, прозрачными и выгодными условиями для кинопродюсеров, заявил в эфире телеканала "БелРос" министр культуры республики Юрий Бондарь.

Реконструкция киностудии продолжается с 2009 года и должна завершиться уже 7 ноября – ко дню 100-летия революции. Накануне знакового события о своих ожиданиях от "Беларусьфильма" рассказал и министр культуры.

"Сегодня создана мощнейшая кинофабрика не только на постсоветском пространстве, но и вообще в Западной Европе", — заявил Бондарь.

По его словам, киностудия оборудована современными павильонами, а техническая база позволяет записывать аудио и видео "в голливудском формате". "Эта кинофабрика должна быть загружена заказами", — уверен министр.

"Не хотел бы выглядеть фантастом или мечтателем, но современную кинофабрику с понятными, прозрачными и выгодными условиями на постсоветском пространстве мы бы хотели создать", — заявил глава Минкульта.

Одной из главных целей в развитии отечественного кино Бондарь назвал создание национального кинопродукта – чтобы фильмы создавались на базе отечественного автора, с привлечением белорусских актеров и силами республиканской киностудии.

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