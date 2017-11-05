МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Идея открыть магазин эксклюзивного хендмейда принадлежит гомельской предпринимательнице Лилии Калюжной, Sputnik оценил ассортимент торгового объекта.

Хозяйка необычной торговой точки называет "Сваю палiчку" арт-площадкой и приглашает заявить о себе мастеров со всех уголков Беларуси.



© Sputnik / Мария Амелина Арт-площадка "Свая палiчка" расположена в старой части Гомеля на Ирининской, 16а

Просто сдавать полки в аренду – скучно, признается Калюжная. Самородков очень много, и у каждого есть своя история прихода в ремесленничество. Все это очень интересно и даже полезно знать сомневающимся в себе творческим людям.

"Проект имеет социальную направленность. Мы готовы помогать умельцам рекламировать свое творчество, приглашать на мастер-классы, консультировать по вопросам ремесленной деятельности", – объясняет нюансы предпринимательница.



© Sputnik / Мария Амелина Вместо разрезания красной ленточки Лилия Калюжная (справа) предложила официальным гостям развязать шарф дружбы

Большие и маленькие полки сдаются в аренду за символическую плату. При этом ремесленники получают в хорошем месте города стационарный офлайн-магазинчик, а покупатели – выбор сувениров на любой вкус и кошелек.



© Sputnik / Мария Амелина К официальному открытию на "палiчках" разместились работы 70 умельцев

Поточных вещей на полках нет. Если это кукла, то обязательно с блеском в глазах, если светильник, то "нелегально снятый с упавшего НЛО".

"На меня неизгладимое впечатление произвели иконы, выполненные в технике декупажа. Я в шоке, что их автор долгое время был прикован к постели, и именно ремесло заставило его подняться", – признается первая посетительница Виктория Трухан.



© Sputnik / Мария Амелина Поточных вещей на полках нет

Смешение стилей и материалов не пугает гомельчанку Екатерину Макарову. Мастер хендмейда обосновалась на полках одной из первых. Говорит, участие в проекте и лично Лилия Калюжная подстегивают творить, а не заниматься штамповкой сувениров.

"По профессии я педагог художественных дисциплин. Все мои куклы "списаны" с реальных людей. Спрос устойчивый, покупатели часто узнают в моих работах себя или знакомых", – улыбается Екатерина.



© Sputnik / Мария Амелина Екатерина Макарова творит под псевдонимом Крэйда

Илона Герасимова увлеклась лоскутным шитьем в декретном отпуске. Каждый вечер, когда дела по дому сделаны, юрист по образованию достает кусочки ткани и начинает "собирать" детские покрывала до 2-3, а иногда и 5 утра.

"Работаю только с белорусскими материалами, предпочтению отдаю льну. "Свая палiчка" – это хороший пиар для ремесленников и место встреч с интересными людьми", – делится впечатлениями Илона.



© Sputnik / Мария Амелина Два месяца работы магазина в тестовом режиме показали, что пустовать полки не будут

О социальной стороне проекта говорили практически все участники церемонии открытия магазина. Ведь в магазине можно не только продавать произведения ручного труда. Поэты и музыканты часто не могут найти площадку для самовыражения. "Свая палiчка" готова стать местом притяжения творческих людей.

Проект поддерживают общественное объединение "Единство", областная организация Белорусского союза женщин и колледж народных художественных промыслов.