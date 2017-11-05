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Гонкуровскую премию вручили за роман о немецких промышленниках

06.11.2017 19:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Гонкуровскую премию по литературе получил писатель Эрик Вюйяр за роман "Повестка дня". Роман рассказывает о промышленниках в гитлеровской Германии.

Гонкуровскую премию вручили за роман о немецких промышленниках
© Sputnik/ Станислав Андросик
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Писатель издал свою первую повесть "Охотник" в 1999. Роман "Повестка дня" не первый его исторический текст, он запомнился публике романом о завоевании Перу "Конкистадоры" в 2009 году.

Гонкуровская премия считается самой престижной литературной наградой во Франции и вручается уже на протяжении более века за лучший роман на французском языке. Писатель Эдмонд Луи Антуан Гонкур, один из братьев Гонкуров, завещал свое состояние литературной академии. Размер премии небольшой, всего десять евро, но считается, что она открывает писателю путь к признанию.

Решение о присуждении премии принимают десять членов академии на специальной встрече в парижском ресторане "Друан". Каждый из членов жюри может отдать свой голос за любого из номинантов. Считается, что тиражи победителя сразу возрастают.

 
Теги: Минск
 
 
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Размер Гонкуровской премии составляет номинальную сумму в десять евро и открывает лауреату путь во французскую литературу.

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