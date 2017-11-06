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В США скончался первый исполнитель песни "Everlasting Love"

06.11.2017 21:38 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Роберт Найт, который записал первую версию "Everlasting Love", одной из самых известных песен, умер в воскресенье после короткой болезни, сообщают американские СМИ.

Будучи молодым человеком, он играл в группе Fairlanes и был фронтменом Paramounts, прежде чем стать сольным артистом.

Хит "Everlasting Love" создали в 1967 году продюсеры Базз Кейсон и Мак Гейден.

"С "Everlasting Love", Найт создал одну из самых известных, самых сильных песен, которые когда-либо выходили", — сказал Майкл Грей, историк Зала славы и музея кантри-музыки.

Оригинальная версия Everlasting Love считается ярким примерем успешного музыкального обмена между черными и белыми музыкантами в течении десятилетия борьбы за гражданские права в США.

Роберт Найт скончался на 73 году жизни в своем доме в штате Теннесси.

 
Теги: Минск
 
 
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Хит "Everlasting Love" для Роберта Найта создали в 1967 году продюсеры Базз Кейсон и Мак Гейден.

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