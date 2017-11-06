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Новый хит Twitter: как картину XVII века отмыли от грязи

07.11.2017 18:37 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Видео арт-дилера из Великобритании Филипа Молда, на котором он отмывает старинную картину от вековой грязи, стало новых хитом Twitter – за сутки ролик собрал более 158 тысяч лайков и 64 тысячи ретвитов.

Молд опубликовал ролик накануне: на нем показано, как с помощью специального состава реставрируется полотно XVII века.

"Невероятное возрождение картины эпохи Якова I после 200 лет под лаком", – написал он.

К настоящему времени видео уже собрало более 158 тысяч лайков и более 64 тысяч репостов.

Картину Молд купил на аукционе. На полотне изображена женщина в красном платье, ее личность не известна. О произведении дилер сообщает только то, что оно было написано в 1618 году.

Реставратор пообещал, что обязательно опубликует результаты полной очистки полотна.

 
Теги: Минск
 
 
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Реставратор пообещал, что обязательно опубликует результаты полной очистки полотна.

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