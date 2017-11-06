Новый хит Twitter: как картину XVII века отмыли от грязи

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Видео арт-дилера из Великобритании Филипа Молда, на котором он отмывает старинную картину от вековой грязи, стало новых хитом Twitter – за сутки ролик собрал более 158 тысяч лайков и 64 тысячи ретвитов.

Молд опубликовал ролик накануне: на нем показано, как с помощью специального состава реставрируется полотно XVII века.

"Невероятное возрождение картины эпохи Якова I после 200 лет под лаком", – написал он.

A remarkable Jacobean re-emergence after 200 years of yellowing varnish 1/2 pic.twitter.com/yBGNGDcNd7 — Philip Mould (@philipmould) 6 ноября 2017 г.

К настоящему времени видео уже собрало более 158 тысяч лайков и более 64 тысяч репостов.

Картину Молд купил на аукционе. На полотне изображена женщина в красном платье, ее личность не известна. О произведении дилер сообщает только то, что оно было написано в 1618 году.

Реставратор пообещал, что обязательно опубликует результаты полной очистки полотна.