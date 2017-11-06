Житель Антальи нашел в своем саду древнюю гробницу

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Житель турецкого города Демре, расположенного в провинции Анталья, нашел в своем саду скальную гробницу ликийского типа, сообщил телеканал TRT.

Сотрудники музея, которых пригласили на место находки, установили, что гробница была сделана в четвертом веке до нашей эры.

Предполагается, что она была разграблена в древности, а затем затоплена при выходе из берегов реки Демре.

Сообщается, что раскопки вокруг места находки раскопки будут продолжены, так поскольку в данном районе есть и другие гробницы.

Ликия – это древняя страна на юге Малой Азии, она располагалась на территории современных турецких провинций Мугла и Анталья. Государство было завоевано сначала персами, затем Александром Великим, римлянами и турками.