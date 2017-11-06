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Житель Антальи нашел в своем саду древнюю гробницу

07.11.2017 19:02 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Житель турецкого города Демре, расположенного в провинции Анталья, нашел в своем саду скальную гробницу ликийского типа, сообщил телеканал TRT.

Житель Антальи нашел в своем саду древнюю гробницу
© Pixabay
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Сотрудники музея, которых пригласили на место находки, установили, что гробница была сделана в четвертом веке до нашей эры.

Предполагается, что она была разграблена в древности, а затем затоплена при выходе из берегов реки Демре.

Сообщается, что раскопки вокруг места находки раскопки будут продолжены, так поскольку в данном районе есть и другие гробницы.

Ликия – это древняя страна на юге Малой Азии, она располагалась на территории современных турецких провинций Мугла и Анталья. Государство было завоевано сначала персами, затем Александром Великим, римлянами и турками.

 
Теги: Минск
 
 
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Раскопки вокруг места находки раскопки будут продолжены, так поскольку в данном районе есть и другие гробницы.

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