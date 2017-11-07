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Россия вернется на конкурс песни "Евровидение"

07.11.2017 21:13 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Беларусь и Россия подтвердили свое участие в международном конкурсе песни "Евровидение-2018", который пройдет в мае следующего года в столице Португалии – Лиссабоне, сообщили Sputnik в пресс-службе Европейского вещательного союза.

Лиссабон получил право проведения "Евровидения" после победы на конкурсе 2017 года представителя Португалии Сальвадора Собрала.

В очередном "Евровидении" примут участие 42 страны, в том числе Беларусь. Вернется на сцену конкурса Россия – в текущем году из-за запрета певице Юлии Самойловой на въезд на территорию Украины российский "Первый канал" был вынужден отказаться от участия в шоу и его трансляции.

Вновь примет участие в "Евровидении" и Австралия, а также большинство стран Европы. Новые государства в следующем году к конкурсу не присоединятся – ранее ходили слухи о возможном возвращении Турции или участии Казахстана.

Беларусь на "Евровидении-2017" представлял дуэт Naviband. По итогам голосования телезрителей и профессионального жюри в финале белорусы заняли 17-е место. Имя представителя республики на шоу следующего года еще не определено: оно станет известно по итогам проводимого Белтелерадиокомпанией отбора.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в самом популярном шоу Европы свое участие подтвердили 42 страны, в том числе Беларусь.

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