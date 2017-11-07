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Россия вернется на конкурс песни "Евровидение"
07.11.2017 21:13 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Беларусь и Россия подтвердили свое участие в международном конкурсе песни "Евровидение-2018", который пройдет в мае следующего года в столице Португалии – Лиссабоне, сообщили Sputnik в пресс-службе Европейского вещательного союза.
Лиссабон получил право проведения "Евровидения" после
В очередном "Евровидении" примут участие 42 страны, в том числе Беларусь. Вернется на сцену конкурса Россия – в текущем году из-за
Вновь примет участие в "Евровидении" и Австралия, а также большинство стран Европы. Новые государства в следующем году к конкурсу не присоединятся – ранее ходили слухи о возможном возвращении Турции или участии Казахстана.
Беларусь на "Евровидении-2017" представлял дуэт Naviband. По итогам голосования телезрителей и профессионального жюри в финале
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Всего в самом популярном шоу Европы свое участие подтвердили 42 страны, в том числе Беларусь.
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