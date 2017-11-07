Еще не состоялся детский конкурс "Евровидение-2017", а Европейский вещательный союз (ЕВС) уже вовсю готовится к взрослому. Что уже известно о главном музыкальном событии 2018 года с телевизионной аудиторией в 200 миллионов человек — в обзоре Sputnik.

Возвращение России

Накануне ЕВС огласил список стран-участниц "Евровидения-2018". Больших сюрпризов перечень из 42 государств не преподнес: вопреки ходившим ранее слухам, пока не спешат принимать участие в шоу Казахстан, Турция и другие восточные государства.

Впрочем, на конкурс 2018 года вернется Россия. В прошлом году "Первый канал" был вынужден отказаться от участия в шоу и его трансляции из-за того, что украинские власти запретили въезд в страну российской певице Юлии Самойловой.

Еще до "Евровидения-2017" российский "Первый канал" заявлял, что, в случае запрета на въезд для Самойловой, певица все равно поедет на конкурс — в следующем году. Летом девушка подтвердила свое желание выйти на сцену шоу. Сегодня также стало известно, что "Первый канал" будет транслировать песенный конкурс "Евровидение-2018", который пройдет в мае в Лиссабоне.

Представлена публике и фирменная айдентика грядущего "Евровидения-2018". Так, логотип конкурса исполнен в виде синей ракушки на желтом фоне — на создание такого дизайна организаторов вдохновило географическое расположение Португалии.

Девизом же шоу стала "All aboard!" — "Все на борт". Его организаторы также объяснили тем, что берега страны-хозяйки омываются океаном, а в прошлые века Португалия создала одну из крупнейших империй.

На гостиницы — уже большой спрос

Сразу после победы Сальвадора Собрала на "Евровидении-2017" в Киеве спрос на гостиничные номера в Лиссабоне на май 2018-го заметно выросли. С объявлением более подробной информации о шоу интерес фанатов конкурса к столице Португалии активизировался.

​Так, уже за девять месяцев до проведения шоу на портале Booking отмечают высокий спрос на заселение в мае в Лиссабоне. Дешевые гостиницы выкупают быстро — некоторые объекты уже полностью расписаны на 8-12 мая.

Кто представит Беларусь на "Евровидении-2018"

Представителя Беларуси на конкурсе песни "Евровидение" республика, скорее всего, определит посредством открытого отбора, который проводит Белтелерадиокомпания. Выбирать артиста для главной европейской сцены будут как телезрители, так и члены профессионального жюри.

Уже о своем желании вновь пройти через национальный отбор заявили некоторые белорусские артисты — в их числе Гюнешь и Анжелика Пушнова. Некоторые же белорусские исполнители пытаются пройти в других странах — например, Жанет в Сан-Марино.

Сроки и условия проведения национального отбора на "Евровидение-2018" будут объявлены Белтелерадиокомпанией позднее.