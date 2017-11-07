|
Сергей Безруков попросил денег на фильм у поклонников
08.11.2017 11:07 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Российский актер Сергей Безруков обратился к людям с просьбой помочь в сборе средств на новую картину.
© Sputnik/ Евгения Новоженина
В августе текущего года актер начал съемки в фильме Анны Матисон "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл". За несколько месяцев картина была полностью отснята, однако денег на озвучку, монтаж и другие технические нужды не осталось. Безруков в своем Instagram обратился к фолловерам, объяснив, что команда подготовила специальные лоты, приобретая которые зрители помогут картине увидеть свет. Купить можно будет "спасибо" от Безрукова, DVD с фильмом и имя в титрах, приглашение на закрытую премьеру или даже право стать сопродюсером.
Фильм "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл" снят по мотивам повести Сергея Довлатова "Заповедник". Безруков рассказал, что историю осовременили: так писателя Бориса в картине заменит рок-музыкант Борис. Режиссером и сценаристом картины выступила Матисон, которая также является супругой Безрукова.
Дата выхода картины в широкий прокат пока неизвестна.
Напомним, в минувшем сентябре Народный артист России побывал в Минске и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер опубликовал в своем Instagram видео, в котором предложил зрителям поучаствовать в своеобразном аукционе в поддержку фильма "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл".
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии