Сергей Безруков попросил денег на фильм у поклонников

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Российский актер Сергей Безруков обратился к людям с просьбой помочь в сборе средств на новую картину.

В августе текущего года актер начал съемки в фильме Анны Матисон "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл". За несколько месяцев картина была полностью отснята, однако денег на озвучку, монтаж и другие технические нужды не осталось. Безруков в своем Instagram обратился к фолловерам, объяснив, что команда подготовила специальные лоты, приобретая которые зрители помогут картине увидеть свет. Купить можно будет "спасибо" от Безрукова, DVD с фильмом и имя в титрах, приглашение на закрытую премьеру или даже право стать сопродюсером.

Фильм "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл" снят по мотивам повести Сергея Довлатова "Заповедник". Безруков рассказал, что историю осовременили: так писателя Бориса в картине заменит рок-музыкант Борис. Режиссером и сценаристом картины выступила Матисон, которая также является супругой Безрукова.

Дата выхода картины в широкий прокат пока неизвестна.

Напомним, в минувшем сентябре Народный артист России побывал в Минске и рассказал в интервью Sputnik о самореализации и планах на будущее .