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Сергей Безруков попросил денег на фильм у поклонников

08.11.2017 11:07 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Российский актер Сергей Безруков обратился к людям с просьбой помочь в сборе средств на новую картину.

Сергей Безруков попросил денег на фильм у поклонников
© Sputnik/ Евгения Новоженина
"Дорогие мои, хорошие": мудрые цитаты Сергея Безрукова

В августе текущего года актер начал съемки в фильме Анны Матисон "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл". За несколько месяцев картина была полностью отснята, однако денег на озвучку, монтаж и другие технические нужды не осталось. Безруков в своем Instagram обратился к фолловерам, объяснив, что команда подготовила специальные лоты, приобретая которые зрители помогут картине увидеть свет. Купить можно будет "спасибо" от Безрукова, DVD с фильмом и имя в титрах, приглашение на закрытую премьеру или даже право стать сопродюсером.

Друзья, как вы уже знаете, мы работаем над новым фильмом «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» и хотим предложить вам стать частью создания картины.))) В этот проект мы вкладываем всю душу, сердце и весь рок-н-ролл!!! Сегодня мы запустили кампанию для привлечения финансирования на платформе boomstarter.ru, где вы можете поучаствовать в сборе средств, получив взамен лоты и вознаграждения!!! Чуть позже я расскажу подробнее о съемках, с какими трудностями и радостями мы столкнулись, а сейчас, дорогие мои, хорошие, переходите по ссылке в шапке моего профиля, давайте делать кино вместе!!!!))) #актер #Безруков #фильм #театр #сцена #Пушкин #видео #actor #movie #movies #cinema #film #video #Instamovies #videooftheday #Pushkin #movietime #movienight #theatre

Публикация от s_bezrukov (@s_bezrukov) Ноя 6 2017 в 9:47 PST

Фильм "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл" снят по мотивам повести Сергея Довлатова "Заповедник". Безруков рассказал, что историю осовременили: так писателя Бориса в картине заменит рок-музыкант Борис. Режиссером и сценаристом картины выступила Матисон, которая также является супругой Безрукова.

Дата выхода картины в широкий прокат пока неизвестна.

Напомним, в минувшем сентябре Народный артист России побывал в Минске и рассказал в интервью Sputnik о самореализации и планах на будущее.

 
Теги: Минск
 
 
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Актер опубликовал в своем Instagram видео, в котором предложил зрителям поучаствовать в своеобразном аукционе в поддержку фильма "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл".

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